Muere Marcello Gandini, el padre del Lamborghini Countach

El mundo de la industria automotriz está de luto. A la edad de 85 años dejó de existir Marcello Gandini, uno de los diseñadores más importantes e influyentes del Siglo XX.

Gandini nació en Turín, Italia, el 26 de agosto de 1938. Hijo de un director de orquesta, su pasión siempre estuvo asociada al diseño automotriz. Ese empuje y decisión le permitió instalar su nombre a la altura de los grandes maestros italianos como Giugiaro, Bertone y Pininfarina.

Con Bertone vivió una época dorada. A los 23 años intentó trabajar con Nuccio Bertone, el hijo del fundador del negocio, pero Giorgetto Giugiaro, quien era el diseñador en jefe, no lo aceptó. Entonces, debió esperar hasta que Giugiaro abandonara la casa de Bertone en 1965 para ingresar. Ahí dio vida a modelos emblemáticos como los Lamborghini Miura, Diablo y el fundacional Countach.

Su visión como diseñador siempre fue crear conceptos únicos, que no tuviesen nada que ver con modelos anteriores. No le gustaba acoplarse a éxitos pasados para fortalecer su trabajo.

En Bertone estuvo 14 años con el cargo de diseñador en jefe, creando iconos de la industria como los Alfa Romeo Montreal, Carabo, Navajo; el Lancia Stratos, el Fiat 132, el Jaguar Ascot y el Renault Supercinco. Con Lamborghini además creó los Jarama, Espada, Marzal y Urraco.

Con el Lamborghini Miura tuvo uno de sus mayores logros, pues se convirtió en uno de los superdeportivos más importantes de la historia. En tres meses completó el diseño que fascinó a Ferruccio Lamborghini y a Nuccio Bertone.

Pero no solo firmas italianas estuvieron en la vida de Gandini. Para BMW diseñó un sedán que llamaron 525 E12 de la serie 5. Este modelo, que después recibió retoques de Paul Bracq, marcó una era en la firma bávara.

Tras su salida de Bertone comenzó una etapa más independiente, pero repleta de diseños. Uno de los trabajos más extensos lo hizo con Renault. La marca gala solicitó el reemplazo del exitoso Renault 5. El desafío se llamó Proyecto 140 y se extendió por 6 años, hasta que el Renault Supercinco fue presentado en el Salón de Ginebra de 1983.

El Citroën BX fue otra de sus joyas. La idea en un comienzo era para Volvo, pero los suecos lo encontraron muy rompedor para sus diseños. Luego, cuando Citroën encargó a Bertone el BX, se hicieron algunos ajustes y nació el Volvo Tundra.

Sobre sus diseños, una anécdota divertida ocurrió cuando estaba siendo entrevistado junto a a Giugiaro y Fioravanti. A todos les preguntaron cuál de sus automóviles era mejor para hacer el amor.

Marcello Gandini dijo que “prácticamente solo he diseñado autos que no se adaptan a esta función, así que no sé qué responder”.

Entre sus últimas creaciones está el camión Renault Magnum de 1990, mientras en el mundo de los superdeportivos su nombre se asoció al prototipo del Bugatti EB100.

Es la historia de Gandini, uno de los mayores genios de la industria automotriz.

Autos diseñados por Gandini