Venta de motos rompe la barrera de los 13 mil vehículos

Según la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, entre enero y mayo de este año se registraron 13.837 unidades de motocicletas comercializadas, lo que equivale una caída de 49% respecto del mismo periodo de 2022, año histórico para las ventas de motos. Eso sí, al compararlo los primeros cinco meses de este año con el 2021 el decrecimiento fue del 37%, mientras en comparación con el 2020, se evidenció un alza del 25%. En tanto si se compara con el año 2019, se observó un crecimiento del 7%.

El desglose del periodo enero-mayo, el 89.8% de las unidads vendidas (12.420) corresponde a motos urbanas, mientras que 925 unidades del total son de competición y 492 unidades son cuatriciclos todo terreno (ATV+UTV). En esta misma línea, las motocicletas más pequeñas hasta los 451 cc, representaron el 90% de las ventas del sector, esto ya que en lo que va del año se han comercializado 12.446 de estas motos.

En términos geográficos, el 57,3% de ventas se situaron en la Región Metropolitana, seguido por un 10,4% en Valparaíso, un 6,5% en Coquimbo, Biobío con 5,9%, Maule un 5,2% y O’Higgins con 3,1% de participación.

“Estos datos nos permiten concluir que, a pesar de la constricción, las personas siguen prefiriendo este transporte individual, eficiente y de bajo costo. Las motos ofrecen una forma eficiente y asequible de desplazarse que los usuarios disfruten de características avanzadas a un precio más razonable que un automóvil”, explica Cristián Reitze, presidente de la Anim.

Por marcas, entre enero y mayo lidera las ventas Honda con 25,9 % de participación, en el segundo puesto está Yamaha con 21,7 % y completa el podio la importadora IMOTO con 11,2%.

En cuanto a la procedencia de las unidades importadas de enero a abril de este 2023, se informó que el 41,5% provino desde China, un 26,8% de India, un 8,6% de Japón y un 5,2% de Tailandia. El resto es de otros orígenes.

La Anim aprovechó la entrega de las cifras mensuales para señalar su preocupación respecto de la aprobación de la extensión parcializada de las licencias de conducir, que permitirá, la prórroga por dos años, de la vigencia de las licencias cuyo control se debiese realizar el año 2022 y, adicional, permitirá la prórroga por un año de la vigencia de los documentos cuyo control debiese realizarse durante los años 2023 y 2024.

“Entendemos que este proyecto se explica debido a que actualmente los municipios no pueden enfrentar la renovación de las licencias de conducir, que se vienen acumulando desde la pandemia, sin embargo, es importante consignar que esta falta de control puede afectar el índice de accidentabilidad, por lo que se hace necesario por una parte aumentar los recursos de la municipalidades y de manera paralela aumentar la creación de escuelas especializadas para motociclistas en Chile. Es fundamental crear academias especializadas, ya que los interesados no pueden obtener su documentación pertinente, debido a que no pueden entrenarse en organismos competentes”, señaló Reize.