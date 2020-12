Bolsonaro enfrenta ola de críticas por plan de vacunación

Como si los 182 mil muertos y casi siete millones de casos que hasta ahora deja el Covid-19 en Brasil no fueran suficientes, ahora el Presidente, Jair Bolsonaro, quiere exigir la firma de un término de responsabilidad a quienes se vacunen contra la enfermedad. La medida ha generado críticas entre los expertos, las que se suman a los cuestionamientos que enfrenta el polémico plan de inoculación presentado por el gobierno.

“(La vacuna) no es obligatoria. Tendrán que firmar el término de responsabilidad si quieren tomarla. Pfizer es muy claro en el contrato: ‘No somos responsables de los efectos secundarios’. Hay personas que quieren tomarla, entonces la toman. La responsabilidad es suya. Para aquellos que están físicamente bien, no tienen que preocuparse demasiado. La preocupación son los ancianos, que tienen la enfermedad”, dijo Bolsonaro el lunes frente a partidarios congregados a las afueras del Palacio de Alvorada.

Según el portal G1 de Globo, el procedimiento no se ha adoptado en ningún lugar del mundo. Por ello, los expertos brasileños no tardaron en cuestionar la propuesta de Bolsonaro. “Extremadamente infeliz e irresponsable, este discurso del Presidente sobre una medida provisoria que requerirá que las personas interesadas en vacunarse contra el Covid firmen un término de responsabilidad”, dijo Paulo Almeida, abogado y director ejecutivo del Instituto Cuestión de Ciencia. “Eventualmente hará que varias personas desistan de vacunarse por exceso de burocracia”, agregó.

“Cuando la vacuna pasó el estudio de fase 3, ya hay un resultado de calidad y seguridad y efectividad. No hay justificación en el programa de vacunación para pedir un formulario de consentimiento. Parece que el Presidente no quiere que la vacuna suceda en nuestro país, está jugando contra la población que quiere vacunarse”, comentó la epidemióloga Carla Domingues, quien coordinó el programa nacional de inmunización.

Brasil publicó el sábado su plan de vacunación con algunas lagunas, como cuándo comenzará la inoculación y cómo van a llegar a su objetivo de inmunizar al 70% de la población. De hecho, la Corte Suprema le dio plazo hasta este miércoles al gobierno para comunicar la fecha de inicio de la campaña. Mientras tanto, un grupo de expertos en Salud Pública -cuyos nombres aparecían en el plan- indicaron que no fueron consultados sobre el texto final. “Nunca vimos ninguna versión de este documento”, aseguró la epidemióloga Ethel Maciel.

Al día siguiente de la presentación del plan de vacunación, los principales diarios de Brasil criticaron la gestión de Bolsonaro. “¡Basta de bromas con la vacuna!”, tituló en su editorial de portada Folha de Sao Paulo. O Estado de Sao Paulo fue igualmente duro, condenando la “incompetencia letal” del gobierno.

Y los cuestionamientos traspasaron las fronteras. El diario The New York Times tituló este martes que “el plan de vacunación para el Covid-19 de Brasil se sumerge en el caos y ‘juega con las vidas’”. Según el periódico estadounidense, “las luchas políticas, la planificación desordenada y un creciente movimiento antivacunas han convertido al país en un mal ejemplo en la era del coronavirus”. En ese sentido, el Times destaca que Anvisa, la agencia reguladora de salud brasileña, aún no ha aprobado ninguna vacuna contra el Covid-19 para uso general.

Y es que la discusión sobre el acceso y la seguridad de las vacunas también se ha convertido en una disputa partidaria.

El lunes Anvisa afirmó que China usa criterios que “no son transparentes” para lograr la aprobación de emergencia de su vacuna CoronaVac, el inmunizante en fase final de ensayos en Brasil.

La CoronaVac, producida por el laboratorio privado chino Sinovac en asociación con el Instituto Butantan de Sao Paulo, ha sido objeto de tentativas de desprestigio por parte de Bolsonaro, que la ve como una herramienta del gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, su posible adversario en las elecciones presidenciales de 2022. Doria anunció la semana pasada que esperaba empezar a aplicar la vacuna el 25 de enero en este estado.

En tanto, el gobierno asegura que tiene garantizado el acceso a 300 millones de dosis de vacunas, principalmente la desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con AstraZeneca y el instituto brasileño Fiocruz, y la iniciativa internacional Covax Facility. Negocia además otras 70 millones de dosis con Pfizer.