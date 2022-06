Boris Johnson sobrevive a moción de liderazgo y permanece al mando del gobierno

El primer ministro británico, Boris Johnson, ganó un voto de confianza superando un desafío a su liderazgo presentado por los parlamentarios dentro de su Partido Conservador. El mandatario se impuso por 211 votos contra 148, según Graham Brady, presidente del comité del partido que supervisó la votación.

El primer ministro mantuvo el apoyo de la mayoría de sus colegas después de prometerles recortes de impuestos en un discurso sobre economía la próxima semana.

Sin embargo, la rebelión es un da cuenta de las diferencias en su gobierno, y una señal de las profundas divisiones entre los conservadores, menos de tres años después de que Johnson llevó al partido a su mayor triunfo electoral en décadas.

Las figuras del gabinete trataron inmediatamente de apuntalar a Johnson, calificando el resultado como una victoria “hermosa” e instando a los rebeldes a “seguir adelante”.

El escándalo de las fiestas en las dependencias del gobierno durante las cuarentenas contra el Covid-19, restricciones que el propio gobierno impuso a Inglaterra en 2020 y 2021, fue la gota que colmó el vaso para muchos de sus adherentes. Las revelaciones del reporte de Sue Gray sobre que el primer ministro y su equipo ignoraron de forma reiterada las restricciones avivaron la indignación en el país, en un escándalo conocido como “partygate”.

En las últimas semanas los diputados rebeldes del Partido Conservador lograron conseguir el respaldo de 54 parlamentarios necesarios para desencadenar un desafío de liderazgo. Esto significa que el 15% de los parlamentarios conservadores escribieron al presidente del Comité de 1922 diciendo que ya no confiaban en Johnson como líder.

Una vista general al anochecer del número 10 de Downing Street en Londres, el lunes 6 de junio de 2022. El primer ministro británico Boris Johnson sobrevivió a una moción de censura el lunes. Foto: AP

Así, mientras Boris Johnson estaba en el palco real disfrutando de la fiesta del sábado por la noche por el Jubileo de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham comenzó a circular un memorándum en los WhatsApp de las filas de los Tories.

Titulado “Liderazgo del partido” y escrito por un parlamentario conservador anónimo, el documento de 758 palabras detallaba las razones por las que Johnson “ya no era un activo electoral”, el documento resumía los sentimientos de muchos parlamentarios que creían que el mandatario se había convertido en un perdedor de votos.

Además de las fiestas durante el confinamiento, las encuestas de popularidad bajas fue lo que terminó convenciendo a los parlamentarios de que Johnson ya estaba en sus últimos días al frente del gobierno.

En ese sentido, según The Telegraph, la gota que colmó el vaso para sus colegas parece haber sido el abucheo que Johnson recibió en las afueras del servicio de acción de gracias del viernes en la Catedral de San Pablo.

El documento citó una encuesta que sugiere que el 27% de los votantes conservadores cree que el primer ministro debería renunciar, el memorando decía: “El abucheo de Boris Johnson en el servicio de Acción de Gracias del Jubileo no nos dice nada que los datos no nos digan. No hay ningún grupo social que confíe en él, incluso considerando que el 55% de los conservadores actuales lo califica de poco confiable, contra solo el 25% que dice que es confiable”.

Otros desafíos al liderazgo

Los aliados de Boris Johnson siempre habían dicho sobre la moción de censura que la victoria por un solo voto seguía siendo una victoria, y que mandatario permanecería en Downing Street y seguiría cumpliendo con “las prioridades de la gente”.

Sin embargo, la prensa británica no tardó en recordar que con 148 votos en su contra, es probable que la tarea de gobernar se vuelva más, no menos difícil, en las próximas semanas y meses. Al igual que ocurrió con otros líderes conservadores.

Según el diario The Guardian, sus detractores comparten una serie de preocupaciones que ahora pueden sentirse envalentonados para decirlo en público más abiertamente, incluso reteniendo su apoyo en los grupos de presión electoral.

Sir Graham Brady, presidente del Comité de diputados conservadores de 1922, anuncia que el primer ministro británico, Boris Johnson, sobrevivió a un intento de los parlamentarios conservadores de expulsarlo como líder del partido luego de un voto de confianza en su liderazgo en las Casas del Parlamento, en Londres, el lunes. Foto: AP

Algunos están molestos por el hecho de que el gobierno está en camino hacia la mayor carga fiscal desde que Clement Attlee (1945-1951) estuvo en el poder.

Otros han hablado en los últimos meses sobre la naturaleza antiliberal del gobierno de Johnson, que se ha vuelto más marcada en los últimos meses cuando trató de apaciguar al ala derecha de su partido después de que su posición pareciera amenazada en enero.

Johnson ahora deberá calcular si tiene la influencia política para llevar a cabo una reorganización que podría comenzar a restaurar su autoridad destrozada.

Sin embargo, la historia de líderes que sobreviven en el mediano plazo tras los votos de confianza no es alentadora.

Theresa May, Sir John Major y, sobre todo, Margaret Thatcher descubrieron a su costa que obtener el respaldo de la mayoría de sus parlamentarios no era garantía de apoyo a largo plazo. En cambio, a menudo puede señalar el principio del fin.

Theresa May, su predecesora que el lunes fue a votar usando un vestido de fiesta, ganó su propio voto de confianza en diciembre de 2018 por 200 a 117, lo que significa que tenía el respaldo del 635 de sus parlamentarios. Pero aún no fue suficiente: tres meses después, anunció su intención de renunciar, y en julio siguiente ya no estaba.

Incluso una figura tan colosal como Thatcher no pudo sobrevivir a una victoria menos que convincente cuando Lord Heseltine la desafió en 1990.

Según las reglas de la época, necesitaba una clara mayoría del 15% de todos los parlamentarios conservadores sobre su rival para ganar la contienda, lo que se traducía en una mayoría de 56. Ganó la primera votación por 204 votos contra 152 (con 16 abstenciones), una mayoría de 52, solo cuatro menos de lo que necesitaba.

Thatcher anunció: “Sigo luchando, peleo para ganar”. Pero la votación había expuesto el hecho de que el 45% de los parlamentarios conservadores ya no respaldaban a su líder. De repente, dice The Guardian, parecía falible y debilitada, y después de una serie de conversaciones con los ministros del gabinete, muchos de los cuales le dijeron que pensaban que perdería en la segunda ronda de votación, se retiró de la contienda solo dos días después.

John Major, su sucesor, se enfrentó a su propio voto de confianza tres años después, en julio de 1993, aunque en su caso fue un voto de confianza al gobierno, convocado por él mismo, en lugar de una votación sobre su liderazgo entre los parlamentarios conservadores.

Después de que el Parlamento se dividiera 50:50 sobre el capítulo social del Tratado de Maastricht, que transformó la Comunidad Europea en la Unión Europea, Sir John dejó en claro que una segunda votación sobre el tema determinaría el futuro del gobierno.

Ganó por 339 votos contra 299, pero su autoridad nunca se recuperó por completo y, después de cojear durante otros cuatro años, fue derrotado por una abrumadora mayoría laborista en 1997.

Major luchó contra un segundo desafío a su autoridad en 1995, cuando renunció para obligar a sus oponentes euroescépticos a “aguantar o callarse”.

Su único rival fue John Redwood, el secretario de Gales en ese momento, que solo pudo reunir 89 votos contra los 218 de Sir John, lo que significa que Sir John ganó el 66,3 por ciento de los votos emitidos, superando el margen de victoria del 15 por ciento necesario en la tiempo. Había decidido en privado que si recibía menos de 215 votos, haría que su renuncia fuera permanente.

El diario señala que cada uno de los partidarios de Johnson tendrá en mente una cantidad de votos que considerarán una clara victoria. Ya saben que al menos 54 parlamentarios conservadores lo quieren fuera, ya que al menos muchos han escrito cartas a Sir Graham Brady, el presidente del comité de diputados conservadores de 1922, para iniciar la votación en primer lugar. Si ese número aumentara a más de 100, sonaría la alarma para el primer ministro.

“El peligro para él es que incluso si gana la votación del lunes, una victoria poco convincente expondría el nivel de oposición hacia él dentro de su propio partido, que sería explotado sin piedad por los laboristas y también podría alentar a los opositores conservadores más tímidos a encontrar su voz y crear un constante zumbido de disidencia de fondo”, indicó el periódico.

Otra prueba al liderazgo ocurrirá a fin de mes cuando se realicen dos elecciones parciales. Si el partido Conservador sufre fuertes derrotas es probable que los conservadores que tienen dudas sobre Johnson se unan a los rebeldes, lo que significa que podría enfrentarse a otro desafío.

Aunque las reglas del comité de 1922 permiten solo un voto de confianza cada 12 meses, el comité tiene el poder de cambiar esas reglas y convocar otro antes.