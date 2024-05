Piden claridad financiera, transparentar sueldos de rostros y reforzar rol público: senadores critican gestión de TVN en sesión especial

Desde las 14.00 de este miércoles se desarrolló una sesión especial en el Senado que tenía como finalidad recibir al directorio de Televisión Nacional (TVN) para escuchar la cuenta pública sobre sus estados financieros y gestión del canal.

En su alocución, el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, expuso que el canal tiene “una deuda acumulada grande, se consolidó durante el gobierno pasado, 50 mil millones de pesos”. Además, señaló que “los nueve centros regionales tuvieron un déficit de 2 mil millones de pesos”, en ese sentido indicó que la señal no está presente en todo el país. ”Estamos en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y nos saltamos a Magallanes”.

“Al directorio le encantaría que en el próximo periodo o lo más rápido posible pudiéramos (tener) la televisión pública desde Putre hasta Puerto Toro, pero como estamos obligados a autofinanciarnos en la crisis de la industria, es muy complejo”, sostuvo en la instancia, en la que además estuvo presente la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

Junto con ello, Vidal agregó: “Aquí hay una paradoja, la Ley del 92′ nos exige autofinanciamiento, sin embargo, simultáneamente le exige a TVN unas tareas propias de la televisión pública que no tienen los canales privados (…) en una de esas es el momento que enfrentemos esa situación”.

“Parte de las buenas noticias, es que el Estado de Chile, Ejecutivo y Legislativo, han contribuido a la parte positiva. Ustedes aprobaron por ley 22,3 millones de dólares. Esos 22,3 millones de dólares se materializaron en dos tareas fundamentales: uno, equipar a primer nivel a los nueve centros regionales (...) y segundo, muy importante, el 26 de abril fue el apagón analógico y el despertar digital. Esos recursos que aprobaron, permitió que TVN cubriera todo el territorio nacional para que nadie quedara fuera del cambio”, destacó Vidal, quien agregó que el otro aporte del Estado por US$16 millones para crear el canal cultural infantil, el que se encuentra -de acuerdo a Vidal- fluctuando entre el primer y tercer lugar de audiencias.

La ministra Camila Vallejo y el presidente del directorio de TVN Francisco Vidal durante la Sesion especial del Senados Sebastian Cisternas/Aton Chile

Tras ello, algunos senadores presentes criticaron la presentación del directorio. El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN) aseguró que ha asistido a “muchas cuentas de TVN y esta es como de las peorcitas en materia financiera y echo de menos una historia de los indicadores, están al voleo”, y agregó que “aquí la información es insuficiente. Yo quiero saber en qué se destinan los recursos, ingresos, egresos, la evolución de eso en varios años”, por lo que solicitó revisar una evolución de estos en el transcurso de los años.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti (PS) señaló que le “preocupa que cuando hablamos de TVN la televisión pública es la TV de Santiago, de una élite. Más que pluralismo político, yo no lo he revisado, me imagino que cada sector vela por eso, pero yo no he visto un matinal o he visto abrir programas con las problemáticas que tenemos en el territorio”.

“Cuando hablamos acá de cifras y el rol público, TVN en contenido programático hace lo mismo que la competencia. A mí me gustaría ver la problemática, los logros, los avances, lo positivo que se hace en regiones y cero cobertura (...)”, añadió el senador por la Región de Los Ríos, quien requirió “una estructura de costos y lo he dicho en todas mis intervenciones, los rostros. Cuando pedimos por transparencia sueldos de los rostros, sueldos. Hay informes y se defendieron como gato de espalda que eran una empresa y que para esto eran privados. Acá transparentamos sueldo y asignaciones; rostros de TVN en el limbo, protegidos”.

A su vez, el senador DC Francisco Huenchumilla recordó que TVN debe dar cuenta una vez respecto a tres aspectos: de gestión, estados financieros y el cumplimiento de la misión pública.

“A mí me hubiera gustado que este informe se hubiese centrado en el punto tercero porque creo que es el punto crítico que tenemos en la TV pública, porque hablar de gestión y estados financieros, bueno, estamos hablando simplemente a nivel de gerencia, pero esto tiene un componente político, porque todos sabemos que el Estado le entrega una misión pública a TVN y al mismo tiempo le exige y le dice que se va a regir por las normas de las sociedades anónimas abiertas y por lo tanto, la hace competir en el mercado”, manifestó el senador DC por La Araucanía, agregando que tal disposición “atenta” en contra de la misión pública del canal.

Desde la UDI, la senadora Luz Ebensperger planteó que fue “una breve exposición, la que está muy lejos de ser una cuenta pública”, y reclamó por la llegada de un correo con la información de los estados de TVN, que recibió mientras estaba en comisión, por lo que no pudo analizar.

“En cuanto a la misión pública -que hacía mención el senador Huenchumilla- de promocionar la identidad regional, precisamente esta señal no llega a las cuatro zonas extremas del país, las zonas más alejadas de la capital, que tienen problemas bastante distintos al resto de las regiones, que tenemos muchos más problemas de conectividad, que nada se ha dicho, solamente se ha lamentado en esta breve exposición de no llegar a esas cuatro regiones, pero no se nos ha dicho cuál es la proyección, qué falta, en cuánto tiempo... en fin, sigo esperando la rendición de la cuenta pública de TVN”, cerró.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), en tanto, solicitó aclarar los temas financieros, dando cabida a la respuesta de Vidal y luego señaló que “lo que quiero saber, cómo será para adelante para TVN, en este tema creo que hay que distinguir, si alguien quiere o no quiere un canal nacional, del Estado de Chile y a partir sincerar eso”.

Camila Vallejo presentó en La Moneda al nuevo presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal.

Respuestas de Francisco Vidal

Tras los cuestionamientos planteados por los senadores -incluso a la forma de titular de noticias policiales-, Vidal reconoció “dos errores”, para luego autocorregirse y señalar que sería un error y una disculpa pública.

“Las disculpas públicas tiene que ver con ese famoso GC que duró 30 segundos, pero que para mí es impresentable. Decir que un carabinero asesinó a un delincuente en un intento de asalto, impresentable. Duró 30 segundos, se sacó, pero salió y ese es tema de control editorial y estamos por contratar a alguien que se encargue de eso, que es imposible que esté las 24 horas, pero disculpas públicas porque es un atentado al sentido común. Ningún carabinero asesina a un delincuente”, señaló Vidal.

“Y un segundo error, que asumo, es haberles mandado a ustedes a las 10 de la mañana el informe, que reclamaba entre otros, el senador Kuschel (y que también reclamó la senadora Ebensperger)”, reconoció el también historiador.

A raíz de esto, Vidal se comprometió a enviar el próximo año con 48 horas de antelación el informe de la cuenta pública de TVN.

“En temas concretos, bueno, la TV está en problemas. La última vez que estuvimos en primer lugar fue el 2010. 2011, 2012, segundo lugar; 2013, tercer lugar. Desde el 2014 al 2023, cuarto lugar, salvo el 2021 con tercer lugar. 50 mil millones de pesos es la deuda consolidada. ¿Dónde se produce? 2014, 25 mil millones de pérdida. ¿Queremos sincerarlo? Lo sincero. Esa es la realidad y cuál es el tema de fondo, que nos pongamos de acuerdo. ¿Queremos TV pública o no?”, manifestó Vidal.

Asimismo, informó que el canal infantil y cultural NTV, dejará de transmitir en septiembre próximo.