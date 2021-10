Exempleada denunciante de Facebook pide regulación de la empresa ante legisladores de EE.UU.

La exfuncionaria de Facebook, Frances Haugen testificando ante legisladores estadounidenses. Foto: Reuters

Frances Haugen testificó en el Capitolio después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de la red social que ha alimentado una de las crisis más graves de la empresa. “Creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. Es necesario que el Congreso actúe. No se resolverá esta crisis sin su ayuda”, subrayó la ex funcionaria de Facebook.