La acusación contra Trump pone a prueba el enfoque de Biden de salvaguardar la democracia

Después de dos acusaciones anteriores, la novedad de enjuiciar a un expresidente puede haber desaparecido. Pero los últimos cargos penales contra Donald Trump representan una prueba de estrés sin precedentes para el sistema político estadounidense.

Trump está acusado de conspiración y obstrucción por tratar de anular su derrota electoral de 2020, en un caso penal que surge al mismo tiempo que pide a los votantes que lo envíen de regreso a la Casa Blanca.

Los dramas legales y políticos superpuestos representan un gran desafío para el Presidente Joe Biden, justo cuando se postula para la reelección en 2024. Aunque Biden ha hecho de la protección de la democracia una piedra angular de su agenda y campaña, también se ha comprometido a respetar la independencia del proceso judicial.

El resultado es que Biden probablemente se sienta obligado a guardar silencio sobre un caso judicial que podría enviar a prisión al principal candidato presidencial republicano, a pesar de que los cargos dependen de un comportamiento que Biden ha descrito como una amenaza existencial.

El Presidente Joe Biden llega en el Air Force One a la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, el 28 de julio de 2023. Foto: AP

“Esa es la postura que han tenido, y esa es la postura que tendrán que mantener”, dijo Patrick Gaspard, quien se desempeñó como director político de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. “Porque no puede haber ninguna mancha política en los procedimientos en absoluto”.

Biden mantuvo un silencio similar después de las dos acusaciones anteriores de Trump este año. En Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan acusó a Trump de falsificar registros comerciales relacionados con pagos de dinero secreto a una exactriz porno. Más tarde, los fiscales federales dijeron que Trump guardó indebidamente documentos clasificados en su resort de Mar-a-Lago en Florida después de dejar el cargo y obstruyó una investigación destinada a recuperarlos. La tercera acusación llegó el martes.

Sin embargo, Trump, quien se declaró inocente en ambos casos, se está distanciando del abarrotado campo para la nominación republicana. También continúa difundiendo las mismas mentiras sobre el fraude electoral que alimentaron el ataque del 6 de enero al Capitolio, que interrumpió la transferencia pacífica del poder de Trump a Biden.

La continua negativa de Trump a aceptar su derrota aumenta lo que está en juego tanto en la última acusación como en las elecciones de 2024. Una absolución en la sala del tribunal solidificaría la reputación de Trump de eludir las consecuencias. La victoria en las urnas, ya sea en las elecciones primarias o generales, podría construir su tipo de negación electoral.

Mientras que más de 1.000 personas han enfrentado cargos relacionados con los disturbios de 2021, solo el 16% de los republicanos creen que Trump actuó ilegalmente en relación con los eventos de ese día, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Donald Trump regresa a la Casa Blanca después de que los medios de comunicación declararan a Joe Biden ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, en Washington, el 7 de noviembre de 2020. Foto: Reuters

Una investigación adicional de AP VoteCast, una encuesta nacional del electorado, encontró que el 62% de los votantes republicanos en las elecciones intermedias de 2022 creían que Biden no había sido elegido legítimamente.

Ruth Ben-Ghiat, profesora de historia en la Universidad de Nueva York, describió las mentiras arraigadas y generalizadas como “territorio inexplorado” para una democracia.

“Nunca había oído hablar de tanto éxito del engaño masivo a esta escala”, dijo.

Biden no ha dejado ninguna duda de que considera que la democracia del país está en juego.

Los alborotadores todavía estaban en el Capitolio el 6 de enero cuando condenó el “ataque sin precedentes” que obligó a los legisladores a esconderse y retrasó la certificación de su victoria electoral. A semanas de su toma de posesión, Biden dijo que “el trabajo de los próximos cuatro años debe ser la restauración de la democracia”.

Biden acudió al Capitolio en el primer aniversario del ataque para prometer que “no permitiré que nadie ponga una daga en el cuello de nuestra democracia”.

Apuntó nuevamente a Trump en un discurso frente al Salón de la Independencia en Filadelfia mientras el país se preparaba para la votación de mitad de período, y dijo que su predecesor representa “un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república”.

El fiscal especial Jack Smith habla sobre una acusación contra el expresidente Donald Trump, el 1 de agosto de 2023, en una oficina del Departamento de Justicia en Washington. Foto: AP

“Durante mucho tiempo, nos hemos dicho a nosotros mismos que la democracia estadounidense está garantizada, pero no es así”, afirmó. “Tenemos que defenderla, protegerla, alzarse a favor de ella, todos y cada uno de nosotros”.

Brian Klaas, profesor asociado de política global en el University College London que estudia la democracia y el autoritarismo, señaló que Biden seguirá enfrentando críticas de los republicanos por la decisión de su Departamento de Justicia de enjuiciar a Trump.

“A la larga, un riesgo mucho mayor es que la era Trump no se enfrente a la rendición de cuentas por un comportamiento delictivo genuino”, dijo. “Establecerías un estándar con el que Estados Unidos se quedará para siempre”.

Biden ocasionalmente ha tenido problemas para cumplir plenamente sus promesas sobre la democracia.

El presidente firmó una legislación destinada a agilizar el proceso de certificación de elecciones, pero no ha podido avanzar en la protección nacional del derecho al voto. Los republicanos se han opuesto y algunos reticentes demócratas no quieren eludir las reglas obstruccionistas en el Senado.

Biden también ha sido errático en la promoción de la democracia en el extranjero. Ha realizado cumbres virtuales sobre el tema, diciendo que el mundo está “cambiando el rumbo” contra el autoritarismo, pero las consideraciones geopolíticas lo han llevado a ser más suave en algunas situaciones.

Su administración ha buscado una distensión con Arabia Saudita a pesar de la promesa de Biden de tratar al país como un “paria”. Dio la bienvenida al primer ministro indio Narendra Modi a la Casa Blanca para una cena de Estado, a pesar de las preocupaciones sobre el trato de Modi a las minorías religiosas.

Una turba de simpatizantes de Donald Trump pelea con miembros de la policía en una puerta que abrieron mientras asaltaban el edificio del Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. Foto: Reuters

Los aliados de Biden esperan que la democracia siga siendo el foco de su campaña de reelección: había imágenes de los disturbios del 6 de enero en su video de anuncio. Pero no ven una razón para que rompa su silencio sobre la acusación de Trump.

“Todo habla por sí solo”, dijo John Anzalone, encuestador de la campaña 2020 de Biden.

“La sola presencia de Trump es una amenaza para la democracia”, agregó Anzalone. “Mientras se postule para presidente, la gente estará preocupada”.

Trump podría enfrentar más cargos este mes relacionados con su intento de anular su derrota electoral. Un fiscal en Georgia está investigando si violó alguna ley estatal allí.

Anna Greenberg, una encuestadora demócrata, dijo que pensaba que todos los casos penales en última instancia pesarán sobre Trump, incluso si sus seguidores más dedicados no lo abandonan.

“La gente va a discutir, ¿cuál es la otra acusación?”, dijo. “Pero cada vez que las noticias están dominadas por sus problemas, no son buenas noticias para el Partido Republicano en general”.