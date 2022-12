Presidenta Boluarte critica protestas sociales que se reiniciarán el 4 de enero en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte cuestionó a los dirigentes de gremios y organizaciones sociales de siete regiones del sur del país y que impulsan nuevas manifestaciones en contra del gobierno y el Congreso, luego de la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

Los líderes de la Coordinadora Macrorregional del Sur, integrada por representantes de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa, pretenden la liberación del exmandatario izquierdista, el cierre del Parlamento y el adelanto de las elecciones para el próximo año.

Desde Cusco, Boluarte -en declaraciones que recoge el diario limeño La República- dijo que las demandas de las agrupaciones sociales son inviables y que no está en sus manos resolver.

“Las marchas no son programas sociales no atendidas. Son puntos políticos que no están en mis manos resolver. Una de ellas es el adelanto de elecciones que ya la dimos a iniciativa nuestra. Están pidiendo mi renuncia y que ganamos con mi renuncia”, adelantó la jefa de Estado.

En esa línea, sobre la solicitud de liberación del expresidente Castillo, replicó que este proceso está encausado en la vía judicial y “como demócratas somos respetuosos de la autonomía de las instituciones”

Y en cuanto al cierre del Congreso expresó que su gestión no puede vulnerar “el marco legal”.

“Como cerramos el Congreso saliendo del marco legal. Eso es lo que quiso a hacer el expresidente (Pedro Castillo) y mire lo que le pasó. Esos planteamientos están pidiendo el 4 de enero y desde mi punto de vista son pretextos para seguir ocasionando el caos, para seguir ocasionando el destrozo”, apuntó Boluarte.