Rusia modifica su estrategia militar en Ucrania tras reveses en Kiev y Kharkiv

En el sexto día de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, el avance militar sobre Kiev se estancó debido a que sus fuerzas se enfrentan a desafíos logísticos, incluida la escasez de alimentos, y algunas unidades parecen estar con la moral baja. Pese a ello, los analistas advierten un cambio de estrategia de parte del Kremlin, similar al ocupado en Siria o en Chechenia, con un foco en las áreas residenciales.

Rusia advirtió a los residentes de Kiev que huyan de sus casas y, por tercer día consecutivo, se enfocó en Kharkiv, la segunda ciudad más importante del país, lanzando una lluvia de cohetes, en lo que ha sido considerado un cambio de la estrategia militar al no obtener los resultados esperados.

En la estratégica ciudad, de 1,5 millones de habitantes, videos publicados en internet mostraron explosiones en un edificio administrativo de la era soviética y en zonas residenciales. Se desconocía la cantidad de víctimas de la ofensiva.

El Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, calificó el ataque en la plaza central de Kharkiv, que atribuyó a un misil ruso, como un acto de “terror directo y no disimulado” y crimen de guerra. “Nadie perdonará. Nadie olvidará (...). Esto es terrorismo de Estado de la Federación Rusa”.

Imágenes de satélite tomadas el lunes mostraron a un convoy militar ruso al norte de Kiev que se extendía a lo largo de unos 64 kilómetros. “Una de las razones por las que las cosas parecen estar estancadas al norte de Kiev es que los propios rusos se están reagrupando y replanteando y tratando de ajustarse a los retos que han encontrado”, dijo el funcionario a la agencia Reuters, hablando bajo condición de anonimato.

El funcionario afirmó a periodistas que no estaba claro si el convoy en sí se había estancado, pero que no estaba avanzando mucho. “Los rusos se han sorprendido por algunos de los problemas de moral que están experimentando y creo que no están demasiado satisfechos con los desafíos logísticos y de mantenimiento que han tenido”, dijo el funcionario, sin aportar pruebas.

En los últimos días han aparecido imágenes en las redes sociales que muestran tanques y vehículos militares rusos parados al borde de las carreteras, algunos de los cuales parecen haberse quedado sin combustible. Incluso, circulan videos en los que se muestran a soldados rusos en los que lloran tras ser detenidos por Ucrania.

Más de 5.000 soldados rusos han sido capturados o asesinados hasta el momento, y las fuerzas ucranianas han eliminado una cantidad significativa de aviones y tanques rusos y algunos sistemas de defensa aérea.

La gente mira los restos destruidos de los vehículos militares rusos en una carretera en la ciudad de Bucha, cerca de la capital Kiev, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

Pese a las informaciones de estancamiento, el bombardeo continuaba en distintas ciudades, lo que ha gatillado un aumento de los refugiados, al tiempo que la agencia de Naciones Unidas señaló que 660 mil personas han salido de Ucrania.

Las fuerzas rusas atacaron una torre de televisión en Kiev, informó el asesor del Ministerio del Interior ucraniano Anton Herashchenko. El Ministerio de Defensa ruso también dijo que Rusia atacaría lugares en Kiev pertenecientes al servicio de seguridad de Ucrania y a una unidad de operaciones especiales.

Mientras los combates se expandían más allá de los objetivos militares surgieron reportes de que Moscú ha empleado bombas de racimo en tres zonas habitadas. Si se confirma, esto significaría que la guerra ha alcanzado un nuevo nivel. El Kremlin, por su parte, negó el uso de este tipo de municiones y volvió a insistir en que sus fuerzas solo han atacado objetivos militares, pese a las evidencias documentadas por los medios de comunicación de que se han atacado jardines infantiles y viviendas, entre otros.

Edificios destruidos en la ciudad de Bucha, cerca de la capital Kyiv, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se comprometió a seguir adelante con la ofensiva hasta que Moscú consiga sus objetivos, luego de una primera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia que no logró el alto el fuego. Ambas partes acordaron reanudarlas el miércoles.

Un oficial militar ucraniano dijo que tropas bielorrusas se unieron a la guerra en la región de Chernihiv, pero no ofreció más detalles. El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que no tenía previsto entrar en el conflicto.

Las tropas rusas y las fuerzas separatistas prorrusas del este de Ucrania lograron unirse en la estratégica zona litoral del mar de Azov, declaró el portavoz del Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov. Fuerzas del territorio separatista de Donetsk “se han unido a las unidades militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que tomaron el control de las zonas ucranianas a lo largo del mar de Azov”, declaró en un comunicado.

Personas que huyen del conflicto conducen autos hacia la frontera entre Ucrania y Rumania, cerca de Cernivtsi, en Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

Antes, el comandante de las fuerzas separatistas del territorio prorruso de Donestk, Eduard Basurin, indicó que Mariupol, ciudad portuaria estratégica en el mar de Azov, “quedará cercada por completo” hoy. Volnovaja, una localidad de 20.000 habitantes ubicada a una hora de ruta al norte de Mariupol, fue “destruida” hoy, según Pavlo Kirilenko, gobernador ucraniano de la región de Donestk.

Mariupol y Volnavaja se encuentran entre el territorio que controlan los rebeldes separatistas prorrusos del este y la península de Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014. Mariupol es un puerto estratégico donde vive cerca de medio millón de personas. Esta ciudad ya vivió un conflicto en 2014, cuando fue ocupada por los separatistas prorrusos y luego fue retomada por las fuerzas ucranianas.

¿Estrategia fallida?

Cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania con casi 200.000 soldados, muchos analistas, la inteligencia de Estados Unidos y el mismo Presidente Putin esperaban que los combates se terminaran en cuatro días. Una situación que no ha ocurrido, en parte, por la inesperada respuesta de Ucrania.

Así, Moscú ha cambiado su enfoque, enviando más tropas y armaduras a Ucrania y aumentando el uso de artillería y otras armas no guiadas en ciudades como Kharkiv, Chernihiv y Kherson.

Vista de la plaza central tras el bombardeo del edificio del Ayuntamiento en Kharkiv, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

El asalto de Rusia a Ucrania, que inicialmente se centró en atacar sitios militares con misiles, se ha convertido en un ataque a distintos blancos. Los expertos militares han advertido que no hay que confundir los días iniciales de una guerra con su probable resultado. Rusia ahora ha comenzado a usar tácticas aún más brutales, incluido un bombardeo de un área residencial en Kharkiv.

“Solo estamos en los primeros días de esto, y Putin tiene muchas cartas que jugar”, dijo a The New York Times Douglas Lute, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN. “Es demasiado pronto para ser triunfalista, y hay muchas capacidades rusas que aún no se emplean”.

Según el periódico, el Ejército ruso tiene una estrategia establecida para apoderarse de ciudades hostiles, una que ha utilizado tanto en Siria como en Chechenia. La estrategia gira en torno al lanzamiento de misiles y bombas en barrios residenciales, tanto para destruir la infraestructura como para aterrorizar a los civiles para que huyan, antes de avanzar hacia la ciudad por tierra.

Muchos analistas predicen que Putin adoptará un enfoque similar en Ucrania, matando a miles de civiles para evitar una humillación. “Un gran temor entre los oficiales militares de EE.UU. es que Rusia, después de haber sufrido reveses iniciales, desatará un gran bombardeo de misiles y ataques aéreos no solo en Kiev, sino en otras ciudades donde hay una resistencia seria”, escribió el periodista del periódico Eric Schmitt.

Aun así, existe un alto grado de incertidumbre sobre lo que sucederá en los próximos días. A Rusia “le sangró la nariz en los primeros días de la guerra”, dijo Michael Kofman, un experto militar de CNA, a un grupo de expertos cerca de Washington. “Sin embargo, solo estamos al comienzo de esta guerra, y gran parte del optimismo eufórico sobre la forma en que transcurrieron las primeras 96 horas desmiente la situación en el terreno y la realidad de que lo peor puede estar por venir”.

Un residente local mira el edificio destruido en la ciudad de Bucha, cerca de la capital Kyiv, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

En su cuenta de Twitter el experto señaló que las fuerzas rusas se están reabasteciendo y reorganizando. “El Ejército ucraniano ha actuado muy bien, pero creo que vamos a ver un enfoque ruso diferente en el futuro”.

Ingreso a la Unión Europea

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió a Ucrania que el bloque examinará seriamente su petición formal de adhesión a la Unión Europea, si bien ha adelantado que será un debate “difícil”, porque existen “distintas sensibilidades” dentro del bloque respecto de las perspectivas de ampliación.

Michel hizo estas declaraciones minutos después de que Zelensky interviniera por videoconferencia en el debate de la Eurocámara y reclamara a los Veintisiete que permitan a Ucrania ser “miembro de pleno derecho” de la Unión Europea.

Por otro lado, el mandatario ucraniano también ha pedido a los miembros de la OTAN imponer una zona de exclusión aérea para detener a la Fuerza Aérea de Rusia, afirmando que esto sería una medida preventiva y no tendría la intención de arrastrar a la alianza a una guerra total.

Además, decenas de diplomáticos se retiraron de dos reuniones de Naciones Unidas en Ginebra, donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, transmitía una declaración en video, como protesta contra la invasión de Rusia a Ucrania.

Lavrov habló por video ante la Conferencia de Desarme y el Consejo de Derechos Humanos, a la que tenía previsto asistir personalmente antes de que varios países europeos cerraran su espacio aéreo a los aviones rusos. “Lo que han visto es un fuerte apoyo a Ucrania”, dijo Bonnie Jenkins, responsable de Control de Armamentos y Seguridad Internacional en el Departamento de Estado de Estados Unidos.