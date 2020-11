Rusia rompe récord con 439 muertos por coronavirus en la última jornada y suma 21.608 casos nuevos

Especialistas médicos trasladan a un paciente Covid-19 de un lugar remoto a un hospital en Yakutsk, Rusia. 6 de noviembre 2020. Picture taken November 6, 2020. Polar Airlines Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.