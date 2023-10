Seguridad y corrupción marcan segundo y último debate presidencial en Argentina

Seguridad, corrupción y economía fueron los temas que marcaron el segundo y último debate presidencial en Argentina de cara a los comicios que se desarrollarán el próximo 22 de octubre.

El encuentro se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y asistieron los cinco candidatos que obtuvieron más del 1,5% de votos en las PASO. El libertario Javier Milei; la aspirante de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el candidato de Unión Por la Patria, Sergio Massa; Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

Al comenzar todos los aspirantes se refirieron al conflicto en Israel, luego que Hamas atacara el sábado Gaza. “Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal”, dijo Sergio Massa. “Mi solidaridad con Israel”, planteó Javier Milei. Bregman, por su parte, se solidarizó con las víctimas civiles.

El puntapié inicial del debate lo dio Milei quien señaló que Argentina “está al borde de la peor crisis de su historia, el desequilibrio monetario y fiscal es peor a la crisis previa del ‘75″. El candidato libertario indicó que se encuentran “al borde de una hiperinflación”, pero sostuvo que esto se arregla con medidas contundentes que propone La Libertad Avanza”.

Sobre este tema Schiaretti dijo que “Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta”.

Al igual que en el primer debate, Bullrich nuevamente aprovechó la ocasión para recordarle a Massa el escandaloso viaje a Marbella (España) del kirchnerista Martín Insaurralde, ahora exjefe de Gabinete del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, con la modelo Sofía Clerici, quien subió a las redes imágenes de un yate lujoso en el Mediterráneo, junto a objetos carísimos como carteras Louis Vuitton y un reloj Rolex.

“Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupcion kirchnerista. Los yates de Insaurralde son el como el punto máximo”, señaló Bullrich. “Para cambiar hay un solo camino: terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a este país”. Además, dijo que Massa no puede hacerlo, porque “es uno más de ellos” y Milei “se asoció con ellos hace pocos días”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio fue la encargada de inaugurar el primer bloque temático, sobre Seguridad. La exministra en el gobierno de Mauricio Macri confrontó directamente con Massa y con Milei. “Me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que le sacan la vida a la gente”, dijo Bullrich.

“Ellos liberan presos y les dan internet y celulares en las cárceles. La gente tiene miedo. Nosotros tenemos las cosas claras, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que libera a los presos. Y Milei quiere liberar las armas, y con las armas liberadas caen a manos de los delincuentes, de los narcotraficantes”, señaló.

“Lamento que de la misma manera que el debate anterior mienta sobre las cosas que yo digo. Por si no lo entendió, sé que tiene gente que deforma mis mensajes. Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. No puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos, no. Me gustaría saber, habló de derogar leyes por DNU, o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana ¿ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Quiere que esto sea una dictadura?”, le respondió Milei a Bullrich.

El candidato de Unión por la Patria pidió derecho a réplica luego de que Bullrich expusiese sobre el eje Seguridad. “Es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Los datos desmienten las mentiras. EN 2019 en Argentina se liberaron 16 mil presos. En 2020 se liberaron 9 mil. Con lo cual quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces”, dijo el ministro de Economía.

“Hay algo más grave, quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe. En 2017 lo eliminó la señora Patricia Bullrich”, agregó.

Massa prometió crear “un FBI argentino” a la que caracterizó como “una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales”. A su vez, precisó que estará instalado en Santa Fe y combatirá la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

Los candidatos presidenciales argentinos Patricia Bullrich y Javier Milei asisten al debate presidencial antes de las elecciones generales del 22 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 8 de octubre de 2023. Foto: Reuters

“Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. El tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día”, prometió Massa.

A su vez, recordó que durante su gestión en Tigre bajó “80% el robo automotor y colocó cámaras móviles, sistemas satélitales de rastreo y botón de pánico.

La candidata de Juntos por el Cambio fue la única postulante que pidió derecho a réplica para contestarle a Sergio Massa tras su intervención sobre Seguridad. Dijo que, tras 4 años de Gobierno, es una “vergüenza” que hable de los números de su gestión en Tigre. Le enrostró las cifras de homicidios de Rosario y la liberación de narcos.

“¿Quién te da los números? ¿Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote, el yate, que se compró? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes”, aseguró Bullrich sobre su defensa de Claudio Scapolan, destituido por vínculos con el narcotráfico.

Myriam Bregman señaló que “las coaliciones que vienen gobernando están estalladas, otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada”, enfatizó.

En el bloque destinado a la Seguridad, Myriam Bregman dijo que a su sector no le gusta “hacer demagogia punitiva” como al resto de los espacios políticos y aseguró que “el gran delito se organiza desde arriba”.

“Eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad de que existan redes de trata, si no hay complicidad con quienes manejan la frontera”, explicó.

Javier Milei fue el último candidato presidencial en exponer sobre el tópico Seguridad. En sus dos minutos, destacó que “salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, que se ocupa de Seguridad y Justicia. Culpa de la casta política, el Estado también falla en eta materia, el país es un baño de sangre”.