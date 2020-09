Alcalde de Algarrobo por permisos para viajes interregionales: “No hay capacidad o recursos para poder hacer una fiscalización efectiva o eficiente”

Ayer lunes el gobierno dio a conocer que a partir del lunes 28 de septiembre se autorizarán viajes interregionales entre comunas en etapas 3, 4 y 5 del plan Paso a Paso a través de permisos especiales, que deberán solicitarse en Comisaría Virtual.

La medida tuvo distinta acogida por parte de alcaldes que representan comunas balneario, donde muchos tienen -además- lo que se ha denominado una segunda vivienda.

La Tercera conversó con uno de ellos, el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, quien cuestionó las dificultades que puede traer el anuncio, y el que no hubiera un aviso previo por parte de las autoridades.

-¿Cómo tomó la medida?

Para nosotros es complejo, nos tomó de sorpresa. Normalmente se toman estas determinaciones pero a los alcaldes no se les avisa. Estábamos enfocados en la comuna y en la provincia de San Antonio en trabajar para primero salir de las cuarentenas que hay en San Antonio y de aquí a diciembre pudieran llegar a una fase 5 para poder enfrentar una temporada estival, entre comillas, saludable, o con menos posibilidades de contagio. Esas eran más o menos las metas, lo que se había conversado, porque así podíamos reactivar la economía provincial y comunal. Pero hoy con este anuncio es complicado para nosotros: estamos muy temerosos porque va a haber mayor movilidad, y al haber mayor movilidad puede haber un contagio, un rebrote, antes de la temporada estival, y de una fase 3 podemos pasar a 2 o 1 y se podría declarar una cuarentena en diciembre, y eso podría ser catastrófico para la provincia y comuna de Algarrobo.

Creemos que quizás es una buena medida, pero es apresurada, porque ni siquiera a la fecha hemos conocido las estadísticas después del 18, no sabemos todavía lo que pasó, si se incrementó, en cuánto se incrementó. Y hoy día si bien están diciendo que la pandemia ha bajado, los niveles de contagiados igual son altos. Tenemos las experiencias de Europa hoy día, España, que están teniendo rebrotes, están tomando todas estas medidas. A nivel de país tenemos mucho nivel de contagiado, y yo creo que estas medidas nos van a afectar tanto desde el punto de vista económico como del punto de vista de la salud. No estamos de acuerdo con esa medidas, estamos en desacuerdo, muy complicados, creemos que se debería haber esperado un poquito más.

¿Qué resguardos piensan tomar? ¿Pedirán apoyo del Ejecutivo?

Nosotros vamos a tener los mismos recursos, la misma dotación de personas. Vamos a tener que hacerlo (pedir refuerzo al gobierno para la fiscalización), porque no sé cómo lo vamos a hacer en los controles sanitarios, no sé cómo lo vamos a hacer dentro de las fiscalizaciones internas, de los protocolos que se tienen que respetar, va a haber mucha más afluencia de público, además que nosotros no nos vamos a cerciorar de que una persona que venga de una fase 3, ó 4, sana. ¿Cómo vamos a saber? ¿Vamos a tomarle el PCR en cada control sanitario a las personas? Para nosotros es complejo, los recursos son los mismos, son municipalidades pequeñas que no tienen muchos recursos, entonces se hace todo más complejo. El trabajo que hoy día estábamos haciendo con la comunidad en general, estábamos haciendo educación, concientización, autocuidado, demarcación de avenidas y calles, para enfrentar de mejor forma la temporada estival, pero hoy día ya vamos a tener dos meses menos, y con el riesgo de que exista un rebrote en la comuna de Algarrobo y finalmente existe ese riesgo de que se pueda cerrar finalmente con una cuarentena

¿Cuántas personas estima que podrían llegar a su comuna?

Nosotros somos 13 mil habitantes, hay 7 mil viviendas que están ocupadas hoy día por esta cantidad de habitantes, pero aparte de eso tenemos 19 mil casas de segunda vivienda adicionales. Ya teníamos casi el 20% de eso ocupado, porque la gente pasó igual en algún momento dado por los controles sanitarios, de a poquito, pero pasó. Entonces, tengo ese 20% ya que ha sido súper difícil trabajar con eso. Y yo creo que por lo menos va a aumentar en un 10% más, quizás un 15% más. Va a ser muy complicado. Los controles van a ser complicados, sino vamos a esperar qué pasa con esto. Estamos hoy día cambiando la modalidad y las planificaciones que teníamos con la seremi regional y con los alcaldes de la provincia para ver cómo enfrentamos esta nueva temática. Ojalá no existan rebrotes y no se incrementen los contagiados en Algarrobo. Tenemos mucho adulto mayor, pacientes crónicos, que tienen patología base, y los Cesfam son pequeños, las redes de salud, el hospital Claudio Vicuña en San Antonio de cierta forma está colapsado, la gente de salud también está cansada, son muchas variables desde el punto de vista logístico, financiero, que hoy las estamos analizando para ver cómo enfrentamos esto. Y ojalá el Gobierno central, a través del ministerio, o la seremi de Salud, envíen un poco más de recurso a las municipalidades.

-Usted se refería a la fiscalización, ¿cómo lo harán si no tienen las condiciones para realizarla?

Eso va a ser muy complejo, porque no tenemos el recurso suficiente para poder hacerlo, el recurso humano. La seremi es muy poca la gente que tendría para poder hacer esa fiscalización. En la municipalidad habíamos contratado otro poco más de funcionarios, pero para la gente que estaba estable acá, o se fortalecían estas estrategias cuando había un feriado, cuando había semana santa, un 18 de septiembre. Pero ahora este tema va a ser constante. No hay capacidad o recursos para poder hacer una fiscalización efectiva o eficiente.

Lo único que sí, es que estamos muy preocupados con la gente de salud hoy día, veíamos el tema de la trazabilidad, ojalá no perderla. En Algarrobo tenemos poco contagiados hoy día, incluso tuvimos un mes con cero contagiados, pero es muy variable el virus: Un viernes estábamos en cero y el día lunes ya teníamos casi 60 contagiados por acciones individuales irresponsables de personas que no hicieron el autocuidado que correspondía y esto ya hoy día es una experiencia nueva, es una variable nueva que tenemos que vamos a ver cómo la enfrentamos. Va a haber mucha más gente, no sabemos todavía cómo lo vamos a enfrentar. Vamos a ver cuánta gente llega y cómo la vamos a fiscalizar, qué vamos a hacer.

-¿Cómo se enteró de la medida?

Me enteré ayer por las redes sociales, me sorprendió bastante.