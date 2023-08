Alcalde Vodanovic por aumento de caudal en el canal Santa Marta: “No contamos con infraestructura necesaria para soportar los frentes de lluvia”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la situación del aumento del caudal del canal Santa Marta en el marco del sistema frontal que se encuentra afectando la zona centro-sur del país. Además, también abordó la obras que se desarrollarán a futuro para intubarlo y evitar que se rebalse.

El jefe comunal, además de hacer un llamado a los vecinos de la comuna a quedarse en sus hogares y adoptar las precauciones respectivas, señaló que el canal fue limpiado durante toda la semana, sin embargo, esta mañana presentó mucha basura concentrada.

Sobre aquella situación, Vodanovic dijo en conversación con 24 Horas que “pese a que el canal fue limpiado durante toda la semana, donde en esta semana retiramos más de 2 mil toneladas de basura, ayer en la noche se volvió a hacer una limpieza sacando 3 tolvas llenas de basura. Hoy día en la mañana volvimos a tener mucha basura concentrada en este punto, porque siguen habiendo personas inescrupulosas, irresponsables e inconscientes que van tirando basura en el canal, lo que no solo afecta al medio ambiente, sino que ponen en riesgo la vida de la gente”.

Además, enfatizó que “cuando el canal Santa Marta tiene más basura, tiene más riegos de rebalsarse, y eso no afecta solamente el Camino a Melipilla y el tránsito de vehículos, también puede afectar la vida de las personas que viven en la Villa los Héroes, quienes pueden tener sus viviendas anegadas”.

Por otro lado, el edil remarcó que el canal no está preparado para recibir más de 40 milímetros de agua, por lo que valoró que el gobierno haya sacado adelante el diseño del proyecto que es para intubarlo.

En relación a aquello, Vodanovic afirmó que “lamentablemente, en Maipú y otras comunas de la Región Metropolitana, no contamos con infraestructura necesaria para soportar los frentes de lluvia. Este mismo canal no está preparado para recibir más de 30-40 milímetros de agua, más allá de que nosotros lo limpiemos y estemos en terreno, este canal no soporta esa cantidad de agua. Hasta que no iniciemos las obras del proyecto definitivo, que ya lo está licitando el Ministerio de Obras Públicas, que es una obra de más de $11 mil millones para intubar este canal, vamos a tener que seguir aquí desplegados y apelar a la responsabilidad de la gente”.

“Es una obra que lleva esperando muchos años, que ha estado en fase de diseño, pero este gobierno ya sacó el diseño adelante, comprometió los recursos y ya está licitando”, agregó el jefe comunal.

Al ser consultado en qué momento podrían iniciar los trabajos si alguna empresa se adjunta la licitación, Vodanovic adelantó que “podríamos estar iniciando obras este mismo año”.