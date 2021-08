Autoridades advierten peligros asociados a nuevas drogas sintéticas detectadas en el país

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, junto a autoridades de Carabineros, Policía de Investigaciones y Aduanas, además de representantes del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y del Instituto de Salud Pública (ISP), dieron a conocer este lunes tres nuevas alertas emitidas por el Sistema de Alerta Temprana de Drogas (SAT Drogas).

Algunas de estas sustancias detectadas, que pueden dañar gravemente la salud de las personas, estaban siendo distribuidas en pastillas de color rosa con vistosas formas. Desde el ISP informaron que se realizan cambios estructurales en las moléculas originales de las sustancias, obteniendo drogas nuevas que no están controladas, evitando así su detección.

El subsecretario Galli señaló que “estas drogas matan, matan en el corto plazo, o matan en el largo plazo. Ya sea por intoxicación, ya sea por el daño a los órganos del cuerpo o por el efecto que tienen en la salud mental de quienes las consumen”.

Gallí destacó que “hay 23 servicios detrás del Sistema de Alerta Temprana para llamarnos la atención de la existencia de estas drogas nuevas que pueden producir serios riesgos para esos jóvenes que lo están consumiendo”.

En tanto, Boris Duffau, jefe de la Sección Análisis Ilícitos del ISP comentó que “ni siquiera quienes comercializan estas drogas muchas veces saben que están vendiendo a la población, por lo tanto el usuario se ve sometido a muchos riesgos, no solo por la toxicidad de la droga, sino porque además piensa que está adquiriendo una droga que no es la que está absorbiendo su cuerpo”.

Las sustancias

En el reporte detallado por el director del Senda, Carlos Charme, se advierte de la sustancia denominada 6-APB, conocido como Benzo Fury, que fue detectada en abril de este año en una encomienda en un polvo beige que contenía la mezcla de APB, además de cocaína y cafeína. Se trata de una droga con efectos similares al éxtasis. Entre sus efectos adversos a la salud destacan dolores en el pecho o palpitaciones, insomnio, dolor de cabeza, dificultad con la micción, dolor renal, daño hepático, náuseas y vómitos. Datos sugieren que su consumo podría generar paranoia, depresión, ansiedad, psicosis e intoxicaciones agudas, especialmente si se consumen en conjunto con otras sustancias. Hay reportes de muertes en Reino Unido, directamente asociada a esta droga.

También en abril de este año se incautó una droga conocida como Moxy (5-MeO-MIPT), en comprimidos rosados. La droga produce un aumento de la frecuencia y presión cardíaca, dolor de cabeza, supresión de la memoria, deshidratación, náuseas, acidez estomacal y diarrea. Estudios con animales indican que altas dosis podrían generar daños a nivel hepático, renal y cerebral.

Otra droga detectada es la Brolanfetamina o DOB, una sustancia con efectos comparables al del LSD que venía en comprimidos morados mezclada con cafeína y en estampillas con cocaína. Provoca efectos visuales fuertes, incómodos o abrumadores, con sentimientos de desconexión corporal y sensación de relajo o sedación. Entre sus efectos adversos se menciona agitación, comportamiento agresivo, alucinaciones, aumento de la frecuencia cardiaca, contracciones y espasmos musculares (con rabdomiolisis), desregulación de la temperatura corporal, convulsiones, intoxicación y muerte por sobredosis. Se ha reportado casos de muerte por sobredosis DOB (esnifado o en estampilla), aparentemente por ignorancia de la sustancia consumida.

Además se reportó la aparición de estampillas y comprimidos verdes de DOC/DOM, droga conocida también con los nombres de, Serenity, STP, Stop the Police, Super Terrific Psychedelic, Too Stupid to Puke y Tranquility. La sustancia provoca efectos estimulantes y sicodélicos que pueden compararse con el LSD. Entre sus efectos adversos se considera agitación, comportamiento agresivo, alucinaciones, aumento de la frecuencia cardiaca, contracciones y espasmos musculares (con rabdomiolisis), desregulación de la temperatura corporal, convulsiones, intoxicación y muerte por sobredosis. Se ha descrito que la sustancia DOM desarrolla rápidamente tolerancia en los consumidores.