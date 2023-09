¿De quién es la culpa? Filtraciones de agua en autopista AVO 1 enfrenta a autoridades y concesionaria

“Una obra de vanguardia que sube los estándares de calidad”.

De esa manera, el Presidente Gabriel Boric daba por inaugurada la nueva autopista Américo Vespucio Norte (AVO 1) en julio de 2022. Una obra que había comenzado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que había sido esperada con ansias por la ciudadanía al ser un proyecto que no sólo disminuiría los tiempos de viaje, sino que también permitiría la conexión de las comunas de Santiago, Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las Condes y La Reina, en un trazado de nueve kilómetros.

Pero hoy la autopista está lejos de las loas. Y es que desde agosto de 2023 y justo en paralelo a las intensas lluvias registradas este invierno, la extensión ha sido foco de quejas y reclamos de distintos usuarios por charcos de agua y anegamientos que han afectado a distintos tramos del trazado subterráneo, sobre todo en el sector del Puente Centenario y en la conexión de Costanera Norte hacia el oriente. A través de redes sociales, los conductores, además, comenzaron a denunciar la mala visibilidad de la autopista, la poca adherencia de los neumáticos por el agua y filtraciones en el techo y paredes del túnel que, dicen, han aumentado la inseguridad en la zona.

“Se continúa trabajando con un amplio equipo de expertos para contar con la solución definitiva a los ingresos de agua, lo que avanza según lo programado. Ello, con el objetivo de contar en el menor tiempo posible con un plan de obras de mejora en los sectores que hoy presentan filtración (...). Gracias al despliegue de camiones cisterna se ha logrado evitar el ingreso de más de 4 mil litros de agua durante la última semana”, afirmó AVO 1 en un comunicado este martes.

Y antes ya había expuesto, sin responsabilizarse de los hechos, que “el inicio de esta situación coincidió con un significativo aumento en el caudal del río Mapocho, debido al considerable incremento de las lluvias en la zona central durante este invierno, el más lluvioso de los últimos quince años. A esto se suma que especialistas técnicos han señalado la reciente reactivación de napas subterráneas que van por debajo de nuestra vía y que podrían estar generando que el agua ingrese en algunos tramos de la traza”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, en cambio, sostienen que su responsabilidad recae explícitamente en fiscalizar la labor de todas aquellas acciones que tengan relación con resolver el problema puntual para sacar el agua que está llegando a la calzada, más que intervenir directamente en la autopista.

Así lo explica el director general de Concesiones de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez: “Este es un contrato del MOP. Detrás de un concesionario está nuestra labor fiscalizadora a cargo de la labor pública. Y por lo tanto, en este momento, lo que estamos haciendo es que la empresa ponga todos los recursos que estén a su alcance para resolver en el más breve plazo posible esto. Además en un plazo de 30 días deben presentar un informe oficial de las causas de la anegación, que hasta ahora han sido sólo especulaciones porque no se ha demostrado que haya sido específicamente el río”.

Asimismo, Sánchez comenta que en cuanto a las responsabilidades “ya vendrá el tiempo de establecer quién tuvo, en qué minuto, la responsabilidad de que esto ocurriera, o si es un hecho furtuito. Por el momento, lo que tenemos que abocarnos todos es en poder dar las facilidades para que la empresa logre que el agua que está hoy día escurriendo en el túnel no llegue a la calzada para mantener los niveles de servicio en los cuales nosotros tenemos que estar”, cierra.

Pero así también fue el propio alcalde Carlos Cuadrado (PPD), alcalde de Huechuraba -donde finaliza hacia el norte la autopista- quien desde el comienzo de la anegación emplazó al MOP a hacerse cargo de las falencias. A dos meses de los principales reclamos, el edil dice que poco se ha avanzado en una respuesta concreta. “A la fecha vemos cómo las autoridades no se han hecho cargo del problema, y me refiero tanto a Carabineros, a través de desvíos o cortes de calzado, como al ministerio correspondiente, que es Obras Públicas. Nos preguntamos cómo en su momento no se optó por cerrar la autopista, liberar los pórticos para que los autos pasaran más expeditamente o corregir rápidamente la filtración de agua. Hoy nada está garantizando la seguridad de los usuarios, hay una inacción gigante”, comenta la autoridad a La Tercera.

El emplazamiento de Cuadrado hacia el MOP se debe a que en sus orígenes en 2013 el proyecto estaba a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC) de dicha cartera, que fiscalizó su financiamiento, llamado a licitación, coordinación y posterior construcción bajo el nombre de “Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales”. El edil asevera que hay evasión de responsabilidades por parte de las autoridades competentes, pero que, además, la concesionaria también ha estado al debe.

La mañana de este martes, el alcalde se reunió por cerca de dos horas con la empresa luego de que esta solicitara una audiencia mediante Ley de Lobby. ¿La razón? Hacer frente a las críticas de los problemas, además de comprometer estudios técnicos para llegar a dar respuesta a los problemas que, por ahora, no tienen ni causa ni fin.