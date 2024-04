“Posibilidad de amnistía a carabineros”: Macaya pide al gobierno acto concreto de respaldo a la institución tras crimen en Cañete

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este lunes al asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete.

En conversación con Radio Pauta, el timonel de la UDI señaló que la situación “es un cuadro muy triste” y que “el reflejo de lo que ocurrió el fin de semana es un país que está azotado por la violencia, que hay desesperanza”.

“Tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de la comuna donde pertenecía el retén, donde servían los tres carabineros fallecidos y lo que hay es desesperanza”, explicó.

En ese sentido, criticó al gobierno e hizo un emplazamiento. “Acá no bastan los discursos, ya no bastan con las frases de condolencias y de que ‘vamos a perseguir con mucha fuerza, y que vamos a presentar las querellas que sean necesarias’. Acá lo que hay que hacer es tomar medidas que sean simbólicamente y concretas”, dijo.

“Yo no he escuchado una palabra, por ejemplo, de qué vamos a hacer con varios, no son tantos, pero con varios carabineros que están siendo injustamente hoy día procesados, condenados, que están con situaciones por haber tratado de ejercer el amparo del Estado de Derecho durante el estallido social, y que hoy día se encuentran a punto de ser condenados”, agregó.

Estallido social

Así las cosas, enfatizó en que “lo más importante tiene que ver con actos concretos de respaldo a Carabineros”.

“A mí me gustaría que le diéramos una señal a Carabineros respecto a la posibilidad de amnistía a carabineros que se encuentran en una situación de condena por haber defendido a Chile”, reiteró.

Para reforzar su postura, fue requerido por si considera que se debería sacar adelante una ley de amnistía. Macaya contestó: “sí, realmente lo creo”.

“Lo mínimo que puede hacer Chile es tener una señal de equilibrio con las personas que nos defendieron de esa violencia. Y creo que por ahí van a venir una señal concreta para que lo que pasó el fin de semana no haya sido en vano”, cerró.