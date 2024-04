Formalización de Yáñez: Lautaro Carmona insiste en que general debe decidir por continuidad “pensando en la institución”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego que el Ministerio Público optara por solicitar aplazar la audiencia de formalización en su contra.

La decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se dio tras el triple homicidio de tres carabineros en Cañete.

Desde el gobierno de Gabriel Boric, en tanto, se descartó que se pida la salida del jefe policial aunque se concrete la formalización que estaba fijada para el 7 de mayo y que se pidió postergar.

“Si alguien debe tomar una decisión de mutuo propio frente al anuncio de formalización que pone en la berlina a una institución como Carabineros es el propio general director. Yo no he dicho que lo haga o no lo haga. Yo no le voy a hacer la tarea a él”, sostuvo Carmona.

El jefe de partido oficialista precisó que “hoy día hay un cambio en la situación”.

“Se ha de suponer que la misión de lograr dar los responsables de este crimen atroz, que a todos nos interesa que ojalá sea a la brevedad y sea con la máxima diligencia, podría aconsejar una continuidad de mando. Desconozco, en cuánto se afecta, no tengo datos ni información para yo discernir al respecto, por tanto, dejo eso en manos particularmente del Ministerio del Interior, del gobierno y de la propia determinación del general director”, insistió.

En la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Hace unas semanas, el Ministerio Público aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social que imputarán en la causa que está enfrentando el uniformado.

En esa línea, el timonel del PC acotó que las imputaciones en contra del jefe de la policía uniformada son por “temas de marca mayor”.

“Lo que yo he dicho, más de una vez y lo reitero es que él, en tanto está siendo observado por temas de marca mayor como son los temas de derechos humanos en Chile, eso no se puede relativizar, debiera ser quien tomara la opción en beneficio de su propia institución. Yo no he dicho que el gobierno haga tal o cual. No soy yo quien va a intervenir, sino que me parece que el general director, pensando en la institución debiera tomar una decisión él mismo”, agregó el jefe de partido oficialista.