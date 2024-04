Tohá descarta salida de Ricardo Yáñez aunque se concrete formalización: “En este momento no puede haber cambio de mando en Carabineros”

Esta mañana, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, renuncie a la institución policial, aun cuando su formalización por apremios ilegítimos está programada para el 9 de mayo.

Las declaraciones de la ministra ocurren en medio del duelo nacional decretado por el gobierno, tras el triple homicidio de carabineros en Cañete.

“Yo creo que no necesito explicar la coincidencia de estos dos hechos en tan pocos días. Es una circunstancia muy compleja enfrentar en un momento como este, con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierto y a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta”, reconoció la ministra en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Ahora bien, la titular de Interior mencionó que el gobierno no puede determinar en qué momento ocurren las formalizaciones, pero sí puede intervenir en que “las medidas que se tomen a propósito de esa formalización, no se tomen en ningún caso en esta etapa”.

“En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros, porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada”, remarcó.

Al ser consultada sobre si el general Yáñez continuará en el cargo, aun si se concreta la formalización, Tohá respondió que “en este momento no vamos a hacer cambios en el mando de Carabineros”.

“Quiero insistir en algo, nosotros consideramos muy inconveniente esa situación. No es deseable y como gobierno nuestra norma es que la vamos a buscar evitar siempre que se pueda. Pero en este caso, no se puede. En este caso, tomar una decisión así, sería muy complicado para esta institución, que hoy requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, en seguir adelante con su trabajo y no tener temblores institucionales ahora”, aclaró

La titular de Interior ya había dado luces de la postura del gobierno respecto a la permanencia de Yáñez en el cargo, ayer junto al Presidente Gabriel Boric.

En la imagen, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Tohá por responsables de triple homicidio en Cañete: “Todos los grupos están siendo investigados”

La secretaria de Estado también tuvo palabras sobre la investigación para dar con los posibles responsables del triple homicidio de carabineros.

En ese sentido, fue requerida para saber si se está indagando la presunta participación de la Resistencia Mapuche Lafkenche: “Todos los grupos están siendo investigados. Todos estos grupos han tenido golpes relevantes de la autoridad en su dirigencia (...) pero eso no significa que no haya nadie que siga tratando de operar bajo la misma sigla y como parte del mismo grupo”, respondió.

Sobre la la posibilidad de que el ataque a Carabineros haya sido en represalia a la condena en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, Tohá afirmó que no se puede descartar.

“Es bien común que las orgánicas cuando están más débiles sus acciones ya no sean tan reivindicatorias, sino más bien tienen por objeto intimidar a la justicia y defender a sus detenidos. Y eso lo hemos visto en el último tiempo. Cada vez que hay audiencias importantes y cada vez que se dan a conocer una condena, hay amenazas de acciones y hay acciones”, aclaró.

Y agregó: “Ayer nos estaba explicando el Jedena (Jefe de la Defensa Nacional), y Carabineros todas las medidas especiales que tomaron después de esta condena (a Héctor Llaitul) para protegerse de posibles acciones, había una alerta”.

Adicionalmente, manifestó que tampoco se puede desechar la hipótesis de que detrás del crimen estén grupos de crimen organizado: “Es una posibilidad y no se puede descartar, precisamente porque el modus operandi es tan distinto al que conocemos tradicionalmente con las orgánicas que han actuado con una agenda más reivindicatoria”.

“Son hipótesis que no se pueden descartar”, finalizó.