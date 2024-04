Tohá por solicitud de la Fiscalía para aplazar formalización del general Yáñez: “Me parece del todo prudente que se postergue”

La mañana de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo estar de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía para aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto, luego del crimen de tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, que ocurrió durante la madrugada del sábado.

El escrito fue ingresado este domingo al 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte -a cargo de la investigación-, Xavier Armendáriz.

Así lo confirmó en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el fiscal nacional, Ángel Valencia: “Lo que me informó el fiscal Armendáriz, a mitad del día, es que se había ingresado un escrito en el Poder Judicial para solicitar un nuevo día y hora decimos nosotros, una postergación de la audiencia que se encontraba agendada para el 7 de mayo”.

Al jefe de la institución policial se le imputan cargos como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros en el contexto del estallido social.

En diálogo con Radio Pauta, en esta jornada Tohá se refirió a la solicitud del Ministerio Público: “Me parece del todo prudente que la Fiscalía postergue esto, creo que no es el momento para enfrentar esa situación, tendrá que enfrentarse cuando corresponda, este no es el momento, pero son decisiones que cada institución tomó en su mérito”.

Y luego profundizó: “Yo creo que es del todo prudente que no es el momento para enfrentar esto. Y creo que cada institución, cada organismo hace su evaluación, y llega a una conclusión de este tipo porque es demasiado obvio, yo creo que esa es la explicación. Cuando las cosas son obvias, creo que hay que irse por ese camino. Es obvio que no es oportuno ahora una formalización al general director de Carabineros. No es el momento para enfrentar algo así y ya habrá otro momento”.

“Estas cosas se pueden hacer en otro momento. Entonces, me imagino que ese es también el análisis que se está haciendo en otras instancias. Es el que hicimos en el gobierno, al menos”, enfatizó.

Tohá sostuvo que la petición de aplazamiento está en línea con la decisión del gobierno de no solicitar la renuncia a Yáñez tras el triple crimen en Cañete.

“Nosotros como gobierno en las primeras horas después de este ataque evaluamos que no era oportuna la salida del general Yáñez, aunque hubiera formalización, y así lo señalamos públicamente. Una decisión del gobierno con formalización todavía vigente”, recordó, agregando “lo que a nosotros nos correspondía es que no se iba a pedir la renuncia del general director, aunque hubiera formalización”.