Edificio al borde del derrumbe: socavón obliga a evacuar a 25 personas en Viña del Mar

“Les invitamos a conocer un exclusivo proyecto en Reñaca con 34 exclusivos departamentos, insuperable vista al mar y las mejores terminaciones del sector”. Así rezaba la invitación que en julio de 2013 hacía Besalco Inmobiliaria para adquirir uno de los inmuebles en el edificio Kandinsky, ubicado en Costa de Montemar 80, Viña del Mar. Pero durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, 25 personas de 11 departamentos debieron ser evacuadas preventivamente debido al colapso de un muro y un gran socavón que produjeron las intensas precipitaciones que afectan desde el sábado a la zona centro-sur del país.

La emergencia fue gatillada por la rotura de un colector de aguas lluvias ubicado bajo el edificio y que el sábado pasado ya había generado el deslizamiento de arena hacia Av. Borgoño -ruta costera que une la Ciudad Jardín con Concón-, bloqueando la ruta costera. Hasta el lugar llegaron unidades de Bomberos, Carabineros y personal municipal, quienes vigilaron el procedimiento ante la cantidad de barro y agua arrastrada por las lluvias.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, explicó que “esta es una obra del año 2005, que fue hecha sobre el proceso de urbanización para la construcción de edificios en dunas, es parte del colector Reñaca Norte que fue diseñado como la infraestructura hidráulica para sacar aguas lluvias de diferentes espacios, es decir, que hay muchos edificios conectados, esto se vio superado y la infraestructura cedió con las lluvias”.

“No solamente colapsó la infraestructura hidráulica, sino que también esta llevó a colapsar la vía, se cayó completamente la calle (...) esto está solo a 10 o 15 metros del acceso de uno de los edificios con viviendas”, añadió Ripamonti.

Respecto al socavón y la seguridad de los habitantes que colindan el lugar, Ripamonti sostuvo que “se ha seguido aumentando el desprendimiento y la vía que conecta Viña del Mar con Concón ya se ha socavado, es decir, ya no hay tránsito posible. Además se socavó la vía que da acceso hacia el edificio Kandinsky. Esto ha ido avanzando durante las horas y, además, la carga hídrica no ha parado, así que estamos monitoreando. Por parte de los edificios ya se ha hecho una evacuación preventiva desde anoche, por lo tanto no hay riesgo vital y además las calles han sido cortadas para que no existan accesos”.

En cuanto a las causas del colapso en el sector y posibles responsabilidades, el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, señaló que “tenemos que iniciar una investigación formal para ello. A lo que estamos abocados hoy es ver cuál será la solución integral para esta emergencia”.

Y continuó: “Este es un colector que se construyó en 2005 y que por las últimas lluvias comenzó a sufrir alguna socavación y el pasado 10 de agosto colapsó. Hay que destacar que en condiciones normales por este colector pasan de 2 a 3 metros cúbicos de aguas lluvias por segundo y, por lo tanto, será parte de los análisis saber cómo fue el colapso, cuál era su capacidad, pero ahora nosotros estamos abocados en la restitución y solución final de esta emergencia, de hecho, tenemos convocadas a empresas de mayor calibre de lo pensado para que se analice la solución y partir lo antes posible con los trabajos de reposición”.

Ripamonti añadió que, como municipio, “vamos a respaldar con un apoyo institucional, es decir, vamos a comunicarles a los vecinos para que tengan el acceso a la información adecuada. Vamos a poner a disposición, y también a los servicios del Estado, todas las carpetas de la ejecución de estas obras y de los edificios, para que las investigaciones avancen, porque esto se construyó y se va a tener que reconstruir con dinero público y es importante que se aclaren las responsabilidades”.

La delegada presidencial regional, Sofía González, agregó que se realizó la evacuación de los habitantes del edificio “porque entendemos que cuando suceden este tipo de situaciones, las autoridades y las instituciones deben asumir la responsabilidad con perspectiva de Estado”, y añadió que esta se mantendrá hasta que se determine que no existen mayores riesgos para los vecinos.

González precisó que “ya había un proyecto avanzado para mejorar este colector que había colapsado el 10 de agosto, por tanto, lo que hemos evidenciado ahora es que es necesario ampliar este proyecto y fortalecer las medidas de mitigación y de solución definitivas que van a incorporar, entre otros elementos, la instalación de muros de contención, la vibración de la calzada y la reposición del colector”.

Además, informó que las obras podrían tener un aumento de un 50% del proyecto inicial de reparación, esto era cerca de $ 1.000 millones, por lo que esta obra en Viña del Mar tendría un valor de $ 1.500 millones y se estima que la solución definitiva llegará en ocho meses. “Con anterioridad podría haber alguna habilitación parcial, pero esto está en desarrollo porque aún hay presión hídrica en el suelo”, acotó la delegada.

Desde Besalco, a través de un comunicado, señalaron que “tal como han mencionado distintas autoridades, el colapso del terreno adyacente al edificio se produjo como consecuencia de la falla del colector de aguas lluvias ubicado en la vía pública, el cual fue diseñado y construido por un tercero ajeno a nuestra empresa, como parte de la urbanización de un amplio sector. Por lo anterior, es necesario que la autoridad dé inicio con urgencia a las reparaciones correspondientes, para cautelar la integridad del edificio. Sin perjuicio que la falla del colector no tiene relación alguna con nuestra compañía, estamos a disposición de las autoridades para apoyar en lo que corresponda”.

Surgen cuestionamientos

El edificio Kandinsky, instalado en el sector de Cochoa, posee 17 pisos, departamentos de 170 m2 y el valor de cada uno llega a las 14.900 UF (537 millones de pesos). ¿Si puede ser declarado inhabitable debido a inseguridad u otro motivo? Desde el municipio sostienen que es la Dirección de Obras Municipales (DOM) la entidad encargada de declarar inhabitable o no” el edificio. Pero para ello, “la entidad requiere contar con informes técnicos de distintos servicios, que avalen la medida, incluida la seremi Minvu (jefe técnico de la DOM). Hoy, explican, no se tomará ninguna resolución al respecto”.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, dijo en El Mercurio de Valparaíso que lo ocurrido “nos obliga a ser mucho más rigurosos y fuertes en exigir que este tipo de permisos (de edificación) sean lo más limitado posibles”.

El edil explicó que su municipio dependía del plan regulador de Viña del Mar hasta 2017, “lo que efectivamente da cuenta de una mayor flexibilidad para la construcción en este sector”. Pero destaca que el plan regulador vigente prohíbe la construcción en al menos 50 hectáreas, 30 de santuario y 20 como área verde. “Desde la comuna, lo que podemos garantizar es que no habrá ningún edificio más en el área protegida”, acotó.

Desde el movimiento ambiental Duna Viva señalan que “lo sucedido en la avenida Borgoño es la crónica de un desastre ambiental anunciado. No aceptaremos más negligencias de la autoridad, la duna no aguanta más sufrimiento”.

Al respecto, la alcaldesa Ripamonti señaló que ha instruido diferentes acciones: “La primera de ellas, evacuar un oficio dirigido a la Secretaría Regional Ministerial con el objeto de que la seremi, como jefa superior técnica del director de Obras del municipio de Viña del Mar, pueda emitir un informe para determinar si los permisos de obra que fueron entregados para la construcción de edificios próximos al campo dunar, y en especial del edificio Kandinsky, se ajustan técnicamente y están ajustados también a derecho”.

Por otro lado, “se ha emitido un memo con la instrucción al director de Obras municipal para que en el más breve plazo su equipo pueda evacuar un informe para que asegure la habitabilidad o no del edificio Kandinsky”, puntualizó.