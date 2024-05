Luis Gnecco le pide disculpas a Boric, aunque vuelve a arremeter contra su gobierno: “Son gente frágil, lloran mucho”

Luis Gnecco ha estado durante esta semana en el ojo del huracán y la polémica. El actor se ganó los más diversos titulares luego de una entrevista concebida al diario La Segunda, donde se refirió en duros términos a los actuales nombres que gobiernan al país y en particular a la figura del presidente Gabriel Boric.

“En términos electorales, eso puede ser atractivo a nivel mundial (...) entonces habrá que estudiar lo enferma que está la sociedad chilena”, introdujo.

Luego cuestionó que Boric no se haya titulado de abogado -carrera que siguió en la Universidad de Chile- y lanzó duros dardos a su gestión.

“¿Cómo es posible que un señor que no obtuvo su título nos esté gobernando? Este comentario es un poco ‘Patricia Maldonado’, pero hoy el país lo llevan cabros que no le han trabajado un peso a nadie”, disparó el actor.

“Caletas con perspectiva de género. Qué ridiculez más grande”

Tras ello, el hombre de El desjueves aseguró que fue víctima de la cancelación y que sus palabras no pasaron inadvertidas para la gente con la que trabaja. Así lo afirmó en el espacio ContraCara de El Líbero, donde llegó para hablar de su próximo proyecto: una cinta basada en Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, y su vida, mientras a sólo unas cuadras sucedía el estallido social de octubre de 2019.

“El estallido empezó delincuencial y terminó delincuencial. Yo no me acuerdo cuando esto fue pacífico. Después hubo esa famosa marcha, pero sería”, calificó el intérprete.

Luego siguió, refiriéndose a otra iniciativa: “Ya sufrí consecuencias cancelatorias. Estaba dentro del elenco de una película, que habíamos hecho el teaser hace mucho tiempo, y el director me dijo ‘pucha, Lucho, lamentablemente después de estas declaraciones que has hecho no creo que puedas estar en mi película’”.

“En este país está todo tan lateado que basta con decir dos cosas medianamente polémicas para ser titular de algo, sobre todo siendo actor, que en general se asocian con ser anuentes al gobierno actual”.

Luis Gnecco criticó al presidente Gabriel Boric.

Sobre lo mismo, expresó: “Hablemos de mis últimos dichos sobre el Presidente, pobrecito este muchacho, es que son gente frágil, yo creo que son personas que no se los puede criticar mucho porque se sienten, lloran mucho”.

“El presidente hace un tiempo inauguró unos baños, unas caletas con perspectivas de género. Pero qué ridiculez más grande, por favor”.

“Me gustaría ver a un presidente decir: ‘Neruda es un autor. Yo tengo los pantalones bien puestos y leo a Neruda, chiquillas, chiquillos, chiquilles’. Pero no. Lee a Mistral”, soltó ironizando, para luego hacer una voz burlesca, en referencia al silencio de los gobierno en torno a los homenajes del año pasado al Nobel por los 50 años de su muerte.

Para el cierre, dijo: “Quiero ser súper serio, yo he dicho últimamente cosas contra el Presidente. Le quiero pedir disculpas públicas, no sé si ve este programa, pues yo tampoco terminé mi carrera, tengo sólo licencia secundaria igual que él, no soy profesional, pero a diferencia de él yo no voy a tener una pensión vitalicia, que se la vamos a pagar todos nosotros. Les advierto. Incluso los pobres venezolanos que tienen rut chileno, también se la van a terminar pagando”.

Eso sí, después dijo que lo de las disculpas había sido una ironía.