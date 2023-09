Estudio UC-Verisure: un 24% cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses

El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica en alianza con la empresa de seguridad Verisure confeccionaron un estudio para analizar el nivel de victimización e inseguridad que afecta a la sociedad chilena.

Titulado como “Barómetro de la Seguridad en Hogares UC”, el trabajo fue presentado hoy en la Sala Colorada de la Casa Central de la UC ante la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá. De hecho, la inseguridad y la delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones del gobierno, según han manifestado las autoridades del área.

El director del centro de estudios, David Bravo, encargado de presentar las cifras, explicó que un estudio longitudinal permite capturar mejor la dinámica social y amplía las posibilidades para la evaluación de políticas al seguir a los mismos hogares encuestados en el tiempo.

En cuanto a la metodología, la información se tomó en hogares empadronados en 2016 y actualizados en 2021. En total se recogieron datos de 3.025 hogares con información sobre 7.774 personas.

Los datos se tomaron de manera telefónica entre el 15 de julio y el 4 de agosto de este año.

Resultados

En los últimos 12 meses, el 23,2% de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún tipo de delito. Esto es casi uno de cada cuatro hogares. Varios delitos componen el listado de la encuesta, donde se cuentan delitos cibernéticos, robos por sorpresa, robo con intimidación, hurto, etc. El mayor de ellos fue robo desde vehículos, con un 6,6%.

¿En qué parte del país se produce mayormente esta victimización? La mayoría de la victimización está concentrada en la Región Metropolitana con un 27,3%. Le sigue la zona norte con un 23,8%, la zona central con un 21,2% y la zona sur con un 17,4%. Bravo explicó a La Tercera que la Región Metropolitana fue tomada en el estudio como una zona individualizada. “Ahí están considerados todos los delitos, más violentos y menos violentos (...). Son hogares que han sido tocados de manera directa por el delito o que han sido víctimas, puede ser un carterazo o cualquier tipo de delito”.

Luego, hay una diferenciación entre quintiles. El primer quintil, vale decir la población más pobre de la sociedad no registra información de ser víctima de robos y el quinto quintil, el grupo más rico del país, es el que más ha sido víctima de delitos, con un 26,6%.

En cuanto a la victimización por tipo de hogares, el 24,2% de ellos está en lugares urbanos, el 16,0% está en lugares rurales y el 30,1% es hogares con residentes extranjeros.

Otro ítem aborda las denuncias de los delitos cometidos. En este caso, la mayor cantidad de delitos denunciados son los robos a vehículos.

Luego, se abordan varias situaciones que ocurren en los barrios. El 39,3% señaló que hay consumo de alcohol y drogas en la vía pública, el 29,8% señaló que hay presencia de personas que duermen en la calle, el 32,3% dijo que hay venta de drogas en sus barrios y el 33,3% denunció fuegos artificiales.

Asimismo, un 26,9% señaló escuchar balaceras o disparos y el 22,4% dijo en sus barrios se producían robos o asaltos en la vía pública.

En cuanto a la evolución de la delincuencia en el país, un 85,2% dijo que esta aumentado, un 66,5% dijo que aumentó la delincuencia en su comuna y el 48,9% que esto aumentó en su barrio. Por otro lado, un 2,6% cree que la delincuencia disminuyó en el país.

Así las cosas, el estudio aborda una serie de lugares donde las personas dicen sentirse inseguras o muy inseguras. Entre ellos están los paraderos de micros (63,8%), las entradas y salidas de Metro (62,9%), distrito financiero (56,6%), plazas y parques (55,6%) y malls y centros comerciales (46,4%).

Profundizando en este punto, el trabajo encuesta por la sensación de inseguridad cuando está oscuro. El 67,4% dijo sentirse inseguro esperando el transporte público y ya cayó la noche, mientras que el 54,8% dijo sentirse en esa condición mientras maneja su vehículo.

Sujetos armados y con sus rostros cubiertos asaltaron una sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes en Cerro Navia. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

El 24% cree que será víctima de un delito en el futuro

¿Cree usted que será víctima de un delito en los próximos 12 meses? Ante esta pregunta, el 55,2% dijo que no. 7,6% dijo que sí, pero en otra comuna y el 16,2% dijo que sí en su propia comuna. Sumando las respuestas afirmativas da un 24%. El 20,7% señaló que no sabe y el 0,2% no respondió.

En el desglose, la mayoría de los que creen que serán víctima de un delito son jóvenes (42,6), entre 18 a 24 años. El 25,3% son hombres y el 23% son mujeres. El 24,5% reside en un centro urbano y 18,9 en lugares rurales.

Incluso hay una consulta sobre qué tipo de delito cree que será víctima. En ese sentido, la mayoría cree que será víctima de un robo por sorpresa.

Gobierno

A su turno, la ministra Tohá, junto con agradecer el trabajo, entregó algunas impresiones acerca del estudio.

“Los frutos mayores (de la encuesta) los vamos a ir viendo en el tiempo, en la medida en que la encuesta se vaya repitiendo y vayamos viendo cómo estas temáticas evolucionan en el tiempo. Y también cuando producto del conocimiento de este debut, las preguntas que están contendidas vayan captando temáticas que es importante abordar y monitorear para mejorar la calidad de nuestro debate, la comprensión de este fenómeno y las decisiones que tomamos”, dijo.

Tohá señaló que había algunos elementos en el estudio que se debían mirar “con un foco en particular”. Uno de ellos es la preponderancia de la victimización en el norte. En ese sentido, contrastando datos, afirmó que los delitos más violentos están en el norte del país. “Eso es algo que es interesante de mirar en el futuro en la encuesta porque los temas de inseguridad son muy amplios, pero detrás de ellos hay fenómenos criminales muy distintos”.

“Hay mayor sensación de inseguridad en la zona central, pero la delincuencia más grave está en la zona norte. La delincuencia desde el punto de vista de la presencia de armas y del incremento de los homicidios”, agregó.

Por último, la ministra del Interior recordó la estrategia que está llevando el gobierno para combatir la delincuencia. Entre esas labores, afirmó, el Ejecutivo está trabajando en fortalecer instituciones, como las policías, el Ministerio Público, Aduanas, Impuestos Internos, Gendarmería, entre otras. “Hemos definido la temática de la seguridad como un área prioritaria de la acción gubernamental, entendiendo que este fenómeno ha alcanzado características que, en gran medida, desbordaron las capacidades institucionales y la evolución de las políticas públicas en los últimos años”, reconoció.