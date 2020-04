Fiscalía abre investigación de oficio por utilización de helicópteros para infringir cuarentena

La fiscalía ordenó abrir una investigación de oficio por la utilización de helicópteros para acudir a balnearios y con ello vulnerar la cuarentena.

Esto, luego de que el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, denunciara la semana pasada que tres aeronaves habían salido de la capital, previo al fin de semana largo, desoyendo los llamados a permanecer en la casa para evitar la propagación del coronavirus.

La fiscalía señaló que “ante los públicos antecedentes difundidos respecto de personas que habrían utilizado helicópteros para trasladarse de sus domicilios y de esta manera infringir la cuarentena ordenada por al autoridad, la Fiscalía Oriente informó que se dispuso la apertura de una investigación de oficio de manera de determinar la existencia de los hechos".

La fiscal regional (s) Lorena Parra decidió la apertura de la indagatoria por la posible infracción al artículo 318 del Código Penal: “Toda persona que infringe el artículo 318 arriesga penas que van desde los 61 días a 540 días y multas de 3 a 20 UTM".

El artículo 318 del código penal indica que el que pusiera en peligro la seguridad público por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, serán penados con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.

DGAC

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil dio cuenta hoy de dos helicópteros que viajaron de Vitacura a Cachagua, en momentos en que la primera comuna se encontraba en cuarentena.

Mediante un comunicado, la DGAC señaló que iniciaron una investigación raíz de una solicitud formulada por el Ministerio de Defensa Nacional el día 8 de abril del presente año.

“De los antecedentes recopilados, se detectó que dos vuelos habrían incurrido en eventuales infracciones. En uno de ellos, efectuado de Vitacura a Cachagua, ida y vuelta, durante el día 6 de abril del 2020, se incurrió en infracción aeronáutica al no entregar el piloto el listado de pasajeros y no constar el permiso sanitario correspondiente. Al no contar con este listado, no resulta factible conocer si las personas que viajaron en la aeronave tenían el permiso sanitario respectivo, siendo motivo de investigación”, se señala en el comunicado.

El segundo caso detectado, señala el comunicado, corresponde a un vuelo realizado también desde Vitacura a Cachagua, efectuado el día 7 de abril, y que regresó el mismo día. “Se desconoce si el pasajero contaba con la autorización sanitaria correspondiente”, se señala.

La DGAC, asimismo, “se encuentra recabando información respecto de un tercer vuelo, ocurrido con anterioridad a los referidos, que podría haber incurrido en infracciones aeronáuticas y cuyos antecedentes se encuentran en conocimiento de la autoridad sanitaria y de la Fiscalía Regional de Valparaíso”.