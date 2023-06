Fiscalía informa que se incautó un celular y un notebook de domicilio allanado de expareja de diputada Catalina Pérez

Hasta Antofagasta viajó el ministro de Viviendas, Carlos Montes, para reunirse con el fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristian Aguilar, y con el fiscal de la causa, Cristian Aguilera en el marco de la investigación penal por los millonarios convenios celebrados entre la fundación Democracia Viva -liderada por la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade- y el Minvu en Antofagasta.

Tras la cita, el propio Montes señaló que entregó “tres archivadores” al Ministerio Público con el fin de colaborar con la investigación. Según el secretario de Estado, esos archivadores contienen “toda la información” que la cartera maneja respecto al caso. “Ha sido una muy grata reunión”, dijo Montes.

De acuerdo a lo adelantado por la fiscalía, en la causa podrían haberse cometido los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude al fisco.

Por su parte, los fiscales también se refirieron a la cita y señalaron que ahora deberán revisar la información entregada para tomar decisiones respecto a qué diligencias adoptarán. “El Ministerio de Vivienda, a través del ministro Carlos Montes, entrega antecedentes relativos a la fundación Democracia Viva. Tenemos que revisar los antecedentes para adoptar algún tipo de conclusión”, dijo el persecutor del caso.

La Policía de Investigaciones ha estado realizando diversas diligencias. Por ejemplo, se realizó una entrada y registro a la Seremía de Vivienda en Antofagasta, así como también a un domicilio ubicado en Ñuñoa, que figuraba en el Servicio de Impuestos Internos como sede de Democracia Viva.

Así las cosas, ayer la PDI allanó el domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, donde residiría Andrade. En ese lugar se incautó un notebook y un teléfono celular, dijo el fiscal. Eso sí, el sujeto no se encontraba en la casa.

El fiscal precisó que no contaban con información de que dicho inmueble haya sido compartido entre Andrade y Pérez. “Se trata de domicilios fijados en que los antecedentes indicaban que se trataba de la morada de quién resulta investigado en esta investigación, me refiero al señor Andrade. No tenemos ningún antecedente de que ese domicilio pudiera ser compartido o tener nexo o vinculación con la diputada Pérez”.

Ayer se conoció que Daniel Andrade presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pidió ser interviniente en el proceso, en “calidad de imputado”, poniéndose a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

El fiscal recordó que en el caso, tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras - exseremi de Vivienda y exjefe de gabinete de Pérez-, están en calidad de imputados. Este último, también RD, habría sido quien aprobó los convenios de la fundación ligada a ese partido político.

“Exhaustivo análisis”

Por su lado, el fiscal regional (s) Cristián Aliaga señaló que los antecedentes entregados por Montes es información nueva y que requiere de un “exhaustivo análisis”.

Aliaga adelantó que entre los archivos hay cerca de 30 resoluciones, “principalmente, convenios, traspasos de fondos entre el Minvu y esta fundación”.

Además, agregó que los papeles entregados datan desde que se comenzaron a firmarse estos convenios. “Requieren un análisis nuestro, hicimos un check list, chequeamos lo que se había acompañado. Y ese fue el motivo de la reunión, entre otras cosas”, afirmó.