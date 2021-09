Gobierno lanza programa de testeo de Covid en lugares de afluencia nocturna

Autoridades de gobierno informaron esta jornada sobre el programa “18 Seguro Testeo Oportuno”, orientado a la búsqueda activa de casos de Covid-19 en lugares de gran afluencia de público y sitios de concurrencia nocturna.

En una actividad realizada en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, informaron sobre el plan que se está desplegando a nivel nacional, con el refuerzo de la Búsqueda Activa de Casos (BAC) en lugares con mayor afluencia de público como ferias libres, centros comerciales, lugares turísticos y centros bohemios con pubs restaurantes, entre otros.

Esto, en el marco de la campaña “18 seguro parte por casa”, en que el gobierno llamó a los chilenos a celebrar en la familia, en grupos pequeños y controlados, manteniendo medidas de autocuidado -incluyendo el testeo preventivo- para evitar el contagio.

En la ocasión se informó que se ampliaron los puntos de testeo, además de extender el horario de esta actividad, la que se realizará también en horas de la tarde y de la noche.

“Estamos en una situación más auspiciosa de la pandemia, pero eso no significa bajar los brazos y relajar las medidas de autocuidado, porque el Covid-19 sigue presente. Es por eso que para estas Fiestas Patrias presentamos el plan «18 seguro parte por casa» y estamos invitando a la gente a que se testeen de manera preventiva antes, durante y después de las fiestas, aun cuando no tengan síntomas”, señaló el ministro Bellolio.

“El llamado es a celebrar estas Fiestas Patrias de manera segura, respetando los aforos, el distanciamiento físico, utilizando la mascarilla y sobre todo privilegiando celebraciones en el entorno familiar, en nuestros hogares o barrios”, agregó el secretario de Estado.

Por su parte, la subsecretaria Daza indicó que “cuando nos tomamos un PCR de forma preventiva, es decir, cuando no tenemos ningún síntoma, estamos realizando un acto sumamente responsable y ciudadano: no sólo es importante como individuo, también es crucial para saber a tiempo y así no contagiar a los demás”. Agregó que “en estos momentos testearse es tan importante como vacunarse”.

La búsqueda activa de casos en horario nocturno comenzó esta semana en la Región Metropolitana, con móviles en Bellavista, en Recoleta; Plaza Perú en Las Conde; en el Barrio República y en el Parque Araucano, y en los próximos días y hasta el 17 de septiembre, se realizará esta actividad preventiva en lugares como Paseo Orrego Luco en Providencia; Paseo Mañío, en Vitacura; Barrio Franklin, en Santiago y Plaza de Armas de Curacaví, entre otros.

La seremi Balich sostuvo que se informará de forma diaria, a través de redes sociales, los lugares en que se tomarán los exámenes PCR, entre las 16 y las 21 horas. Agregó que entre el 17 y el 19 de septiembre, se realizarán también testeos a través de nueve móviles que recorrerán puntos estratégicos de alta concurrencia entre las 10 y las 17 horas.

Las autoridades indicaron que para informarse del lugar donde se ubicarán los móviles y los puntos BAC se debe revisar las redes sociales de las seremis de salud en todo el país o llamar al 800 371 900.