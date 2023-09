“Golpe de Estado no tradicional”: Boric evita polemizar con Piñera y llama a no confundir “actos violentos” con movilizaciones

Desde Argentina, y previo al encuentro del Grupo Libertad y Democracia que se realizó en Buenos Aires, el expresidente Sebastián Piñera dio una entrevista radial en la que se refirió a diferentes temas, como el debilitamiento de la democracia en América Latina.

En ese contexto, el entrevistador de Radio Mitre le consultó si durante su segunda administración -en el estallido social iniciado en octubre de 2019- había sufrido un intento de derrocamiento, a lo que el exmandatario respondió: “Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas”.

“Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino”, enfatizó.

Las declaraciones del exmandatario causaron en revuelo y provocaron reacciones sobre todo en el gobierno y en el oficialismo. Incluso, el Presidente Gabriel Boric tomó uno minutos de su gira internacional en Nueva York, Estados Unidos, para referirse a los dichos de su antecesor.

Si bien evitó polemizar con Piñera, el Presidente Boric sí llamó a no confundir actos violentos con las movilizaciones legítimas, que se produjeron en el estallido social de octubre de 2019.

“Más que por mi parte polemizar con el Expresidente Piñera, lo que me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro, tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos y de quien les habla, de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia. Ahora, me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”, fue el llamado de Boric.

Y agregó: “En el malestar de la sociedad chilena hay motivos y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad, entonces insisto más que polemizar con una u otra persona a mí me interesa encontrar soluciones, en esa línea estoy y van a encontrar a mi gobierno”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), por su parte señaló a raíz de las declaraciones del expresidente Piñera que “terminó su mandato, el Estado de derecho perduró, de hecho todos los conflitos y la crisis política que se vivió tuvieron una respuesta por la vía institucional. Eso tenemos que valorarlo como país, porque nuestro país ha ido aprendiendo que frente a las diferencias y frente a las demandas sociales haya capacidad de responder institucionalmente sin alterar el Estado de derecho”.

En la misma línea, Vallejo llamó a Piñera a tener más responsabilidad “con ese tipo de declaraciones”.

“Cuando se trata de un exmandatario, hay que tener un poco de responsabilidad frente a ese tipo de declaraciones. No hubo una interrupción del mandato del Poder Ejecutivo ni del Presidente de la república. Entonces, difícilmente alguien podría señalar que hubo algún tipo de golpe de Estado, que significa vulnerar el Estado de derecho e interrumpir las instituciones del Estado de derecho”, cerró Vallejo.