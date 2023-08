“Mientras los políticos se roban millones, crecen los sin casa en las poblaciones”: protestas en distintos puntos de la capital exigiendo soluciones habitacionales

Varias protestas se registran esta mañana en distintos puntos de la capital contra la política de viviendas de emergencia del gobierno.

“Mientras los políticos se roban millones, crecen los sin casa en las poblaciones”, decía un cartel que sostenían unos manifestantes en Pedro Fontova con Américo Vespucio, comuna de Conchalí, donde un grupo de personas bloqueó las vías lo que generó congestión vehicular. Ahí se levantaron barricadas y fogatas.

La misma situación se vivió en Maipú, específicamente en Pajaritos con Américo Vespucio, donde también se registraron barricadas que bloquearon el tránsito de los vehículos.

“Hoy día estamos acá porque estamos manifestando nuestro rechazo frente al nulo avance del Plan de emergencia habitacional. Todos los números indican que en la Región Metropolitana el Plan de emergencia habitacional ha alcanzo menos del 10% y nosotros vivimos eso en carne propia. Y nuestras familias esperan y esperan año tras año y no tenemos ningún tipo de respuestas”, dijo Miguel, miembro de Fuerza Pobladora, en conversación con Mega.

Las mismas protestas se realizaron en otras comunas como Renca y La Granja. Carabineros se movilizó a los puntos donde se registran protestas para regular el tránsito.

En la Granja, donde el tránsito estuvo suspendido en Santa Rosa con Américo Vespucio, Diego Altamirano, también miembro de la Fuerza Pobladora, señaló a Chilevisión: “Hemos salido a la calle, no solamente los comités de vivienda, también juntas de vecinos, agrupaciones de pobladores, talleres de jóvenes, etc. El día de hoy nos convoca la crisis de la vivienda. Lo que queremos plantear es el fracaso del Plan de emergencia. Creemos que ha sido una mentira redonda para el pueblo porque mientras se promete pomposamente la construcción de viviendas sociales uno lo constata con la realidad y vemos que no pasa nada”.

En Renca, una de las vocera del Comité de Vivienda Huamachuco en Lucha, Clarisa Pradenas, apuntó al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Vivienda, Carlos Montes y calificó el plan de viviendas como un “fracaso absoluto”. “Nuestra intención es denunciar lo que está ocurriendo”.

“Desde hace tres años los campamentos han proliferado. Los sin casa han aumentado considerablemente”, agregó Pradenas.