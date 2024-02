Ministerio de Salud detalla funcionamiento de primeros auxilios a damnificados por incendios en Valparaíso

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli entregó más detalles sobre el despliegue que ha activado la cartera para atender los requerimientos de salud mental de las personas damnificadas por los incendios en Valparaíso.

“Tenemos que preocuparnos de la salud emocional de las personas, eso implica dar un espacio para poder conversar y atender toda la serie de emociones difíciles que se generan con un evento tan doloroso como este. Ya lo dijo ayer el Presidente Gabriel Boric: así como tenemos reconstrucción material, debe haber reconstrucción emocional”, dijo en conversación con CNN

La autoridad mencionó que el las duplas psicosociales pueden ser identificadas a través de su vestimenta, que consiste en una polera de color verde oscuro con el logo del Ministerio de Salud con el mensaje “salud mental y apoyo psicosociales de emergencias”. “La única condición o requisito que existe para que se entregue esta primer auxilio psicológico es que una persona perciba que lo necesita. Nada más, no hay requisitos, nadie le va a haber una documentación, no hay postulaciones, no hay criterios”, explicó.

Luego de la primera contención emocional entregada por las duplas psicosociales, el caso puede ser derivado a los servicios de salud o a los operativos médicos. “Nosotros estamos haciendo atenciones extramurales con equipos clínicos para atender una serie de problemas de salud, no solamente los de salud mental, de hecho se han hecho 12.400 operativos extramurales en terreno, en los que se entregan vacunas y medicamentos medicamentos para enfermedades crónicas y salud mental. También estamos entregando anticonceptivos orales y preservativos de barrera interna y externo”, detalló.

“Hemos emitido un decreto que lo que permite es que por el período de la alerta sanitaria en el contexto de la afectación, la entrega de estos medicamentos en terreno sea para todas las personas, independiente del seguro de salud al que estén adscrito”, sostuvo Albagli.

Actualmente, 68 profesionales de la salud se encuentran desplegados en la región de Valparaíso para brindar apoyo psicosocial. “Lo vamos a potenciar con el trabajo de voluntarios y por eso ya hemos estado en conversaciones con el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que se van a sumar esta iniciativa y por ende, esperamos que las próximas semanas la oferta que tenemos hoy día en terreno la podamos reforzar con el apoyo de estos profesionales capacitados”, adelantó la titular subrogante de la cartera.