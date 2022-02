Paula Daza da positivo a Covid-19: “Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”

Este lunes -a través de su cuenta personal de Twitter- la exsubsecretaria de Salud y actual asesora del gobierno, Paula Daza, informó que dio positivo por Covid-19.

La médico indicó que sintió malestares, por lo que se realizó un examen para detectar si se trataba de coronavirus.

“Ayer comencé con dolor de cabeza y, tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”, indicó la asesora de gobierno.

La médico se desempeñó en el cargo de subsecretaria de Salud Pública desde 2018 hasta 2021, cuando se unió al comando del excandidato presidencial José Antonio Kast. Alcanzó notoriedad pública en el manejo de la pandemia de Covid-19.

Una de sus últimas actividades públicas fue un viaje a Estados Unidos, donde se reunió con expertos en salud de diferentes países. “Durante estos días que he estado en la ciudad de Washington he mantenido distintos encuentros con expertos con científicos y también con autoridades de salud en temas de pandemia. Principalmente, compartir aquellos desafíos y aquellas medidas que hemos tomado y también cuáles son las que tenemos que hacer en el futuro. Hemos llegado a muy buenas conclusiones para poder seguir trabajando juntos y poder seguir implementando y compartiendo las medidas de Covid en nuestro país”, señaló el 10 de febrero.