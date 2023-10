Juan Luis Castro (PS) por informe técnico de isapres: “Son acuerdos consensuales, pero no son vinculantes”

“Hay planteamientos que son modelaciones, que son hipótesis de trabajo para poder acercarse a caminos de solución en cuanto a deuda y en cuanto a la rebaja de precios futuros (...) Los acuerdos que plantea la comisión técnica son consensuales, pero son acuerdos que tienen que ser procesados por la Comisión de Salud. No son una correa de transmisión mecánica, no son vinculantes necesariamente. Seamos claros en eso”.

Con esas palabras se refirió Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado, al informe de 105 páginas que el comité técnico entregó este martes a la instancia para que los parlamentarios revisen las propuestas y propongan indicaciones para votar la ley que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a utilizar la nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituye los cobros en exceso.

“Aquí hay un esfuerzo de tres meses y medio que es muy significativo porque sentó a las isapres, el gobierno y los académicos y las universidades”, sostuvo Castro en cuanto al trabajo que realizaron 16 expertos y que determinaron que las aseguradoras deberían destinar cerca de US$45 millones anuales y por 10 años para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, muy por debajo del monto que la Superintendencia de Salud había estimado en primera instancia en casi US$ 1.400 millones.

“Queremos ser muy sinceros: aquí, lo que sea la ley corta, quiero ser enfático, reiterativo, jamás va a ser un perdonazo. Perdónenme, ni la oposición ni quienes somos partidarios del gobierno permitiríamos que hubiese un perdonazo frente al cobro excesivo a miles de chilenos que durante años se les cobró de más. Y en este país, cuando se cobra de más, hay que devolver. Y en este país, cuando existe selección adversa de riesgo porque hay declaración de salud y exceso en la prima GES, también se tiene que rebajar el precio del plan. Y eso es inalterable para los senadores de la Comisión de Salud”, añadió el senador.

Y añadió: “No por eso dejamos de reconocer que esta piedra angular que hemos recibido hoy día, va a iniciar desde mañana su discusión y disección en particular, porque significa ahondar exactamente en cómo conciliamos el que no haya perdonazos y se cumplen los fallos con la viabilidad del sistema”.

En ese sentido, el informe de los expertos establece que durante este período con deuda vigente, tal como establece la propuesta del Ejecutivo, las isapres no podrían hacer retiro de utilidades.

¿Cómo se explica prácticamente un tercio de (la cifra) que originalmente se pensaba? “Muy simple -dice Castro-. Porque de las cifras originarias se ha aplicado un criterio compartido, que es que en Chile la ley exige que ningún plan tenga un precio por debajo del 7%. El 7% es el umbral básico por ley en que ninguna persona puede pagar menos del 7% de su sueldo por un plan de salud. Ese es un primer criterio establecido que queda ahí”.

Y continúa: “Un segundo criterio, que es un criterio que tiene una observación en el mismo texto, que habla de la mutualización o mancomunación de riesgos, que tiene que ver con que en todo sistema de seguros privados, aquellos a los que les sube el plan se compensan con los que les baja el precio del plan, y hay un cruce de riesgo al interior de ese sistema. Pero ese es un punto que tiene que ser meridianamente analizado por la Comisión de Salud porque es un punto que obviamente genera un impacto financiero muy distinto, pero que a la vez deja en una situación que puede haber exposición jurídica u opiniones de impugnación a algunos que no compartan ese criterio”.

Castro añadió que de ahora en adelante se definirá en votación cómo queda la ley a partir de todos los insumos que han recibido.

Respecto del plazo de 10 años que sugirió la comisión técnica y que podría tomarse como una fórmula para que el sistema continúe y no colapse, el parlamentario señaló que “la comisión ha actuado técnicamente. Aquí, en el Senado, nosotros vamos a recoger, compartiendo o no, aquellas cosas que rescatemos y vamos a tomar la decisión política de cómo queda la ley corta en el trámite del Senado. Así que separemos las cosas, no vamos a hacer juicios de intenciones porque ellos han actuado con la mejor intención para el país. Han buscado el mejor esfuerzo. Pueden tener aciertos, pueden tener vacíos o pueden tener errores”.