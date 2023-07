Violenta agresión de guardia a cliente en mall de Viña del Mar: joven atacado relata el hecho y anuncia acciones legales

Un violento hecho al interior del mall Marina Arauco, en Viña del Mar, quedó registrado en un video que ha sido difundido por redes sociales en las últimas horas.

En el video se ve a un guardia de la tienda H&M agrediendo a un joven cliente que había comprado previamente ahí. En el registro se ve que el joven baja por una escalera mientras es golpeado por el guardia. Al llegar a la planta baja, el guardia siguió pegándole al joven hasta que fue parado por otras personas que estaban en el centro comercial.

En contacto con el matinal de Chilevisión, Julián, el agredido, relató cómo se dieron los hechos. Según dijo se juntó con una amiga y fue a la tienda H&M, donde compró dos poleras. Al salir sonaron las alarmas, pero continuó su marcha. “Iba saliendo un montón de gente adicional y no pensé que había sido yo. Seguí mi rumbó, iba a bajar por las escaleras mecánicas que se ven en el video y ahí ocurrió el altercado”.

Junto con señalar que no robó nada de la tienda, agregó: “El guardia me pidió la bolsa, se la mostré, pero le dije que no era autoridad para exigirme revisar mi bolsa y con eso el guardia se enojó”. Luego de eso, el guardia perdió los estribos y agredió al joven.

El joven señaló que luego se devolvió a la tienda y pidió la identificación del guardia. Con eso, puso una denuncia en Carabineros y se encuentra en curso de emprender acciones legales contra la tienda y el mall. “En mi acción judicial voy a buscar responsabilidades de todos, tanto por la empresa por contratar a personal deficiente y para el mall, porque sus guardias tampoco hicieron lo correcto que era mantener la seguridad en el espacio del mall”.

Desde Carabineros confirmaron que la denuncia fue realizada a eso de las 20.50 de ayer en la Tenencia Nueva Aurora y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Producto de este hecho, Julián dijo estar “afectado psicológicamente y físicamente”.

De acuerdo a la Ley del Consumidor, en su Artículo 15, “los establecimientos comerciales están especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas”.

“En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes”, dice la ley.

Guardia fue despedido

Mediante un comunicado, la empresa H&M se refirió al caso y señalaron que el guardia fue desvinculado.

“Como compañía rechazamos tajantemente cualquier tipo de violencia. Para H&M la seguridad y el bienestar tanto de nuestros colegas como nuestros clientes es nuestra principal prioridad”, se indicó.

“Luego de revisar el caso, nuestra empresa de seguridad ha desvinculado inmediatamente al guardia involucrado, ya que este tipo de conductas se aleja absolutamente de los valores que H&M tiene como compañía”, agregaron.

Así las cosas, añadieron: “En este momento nuestro equipo de seguridad interno junto con nuestro proveedor de guardias de seguridad ya se encuentran definiendo acciones complementarias para reforzar las rutinas y protocolos de seguridad”.

“Entregaremos todo el apoyo y acompañamiento que sea necesario al cliente afectado”, aseguraron.