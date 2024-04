Jeff Bridges participará en Tron: Ares

Tron: Ares, la nueva película de la saga informática, que ahora tendrá a Jared Leto como protagonista, tendrá un viejo conocido de regreso.

Con sus filmaciones ya en pleno proceso, luego de varios retrasos, incluida la huelga de actores y guionistas, ahora se ha dado a conocer que Jeff Bridges retornará.

Por ahora no se conocen detalles de la historia, lo que es importante al considerar lo que sucedió con su personaje en Tron: Legacy, pero el propio actor reveló su inclusión en el proyecto.

“Me voy este sábado para desempeñar un papel en la tercera entrega de la historia de Tron; Estoy emocionado por eso. Es salvaje. Jared Leto es la estrella de esta tercera película y estoy muy ansioso por trabajar con él y he admirado su trabajo”, dijo Bridges al podcast Film Comment.

“[Estoy muy emocionado] de ver en qué va la tecnología. Cuando hice Tron: Legacy, tuvimos que ponernos todos estos puntos en la cara y todo este tipo de cosas. Y eso [probablemente] ya está pasado de moda. Tenía que verme como un chico joven o como otro personaje que iba a ser creado digitalmente, pero no me gustó cómo me veía; Sentí que me parecía más a Bill Maher que a mí mismo; fue un poco extraño [risas]. Estoy ansioso por ver cuál será la tecnología y cuál será. He oído que hay incluso menos cosas I.A. en esto. Va a ser un conjunto más práctico y son hermosos; Hay decorados hermosos que he visto”, agregó el actor.

La secuela se centrará en Ares (Leto), un programa muy sofisticado, que es enviado desde el mundo digital hasta el mundo real, replicando lo que ya se había conseguido con otro programa en el cierre de Tron: Legacy.

Joachim Rønning, quien previamente dirigió películas como Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tale, se encargará de dirigir Tron: Ares. El elenco también contará con Cameron Monaghan (Gotham), Evan Peters (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story), Greta Lee (Past Lives), Sarah Desjardins (Yellowjackets) y Gillian Anderson (The X-Files), entre otros.