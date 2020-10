Amenazas a la estabilidad del sistema financiero

En una columna reciente publicada en Pulso, la Comisión del Mercado Financiero (CMF) alertó sobre una preocupante situación que ha venido profundizándose y sobre la que no se han dimensionado totalmente sus efectos. En el texto el consejo de la CMF advierte que ve con preocupación una serie de iniciativas legislativas que, en conjunto, pueden impactar la solvencia y liquidez del sistema financiero, mermando su capacidad de seguir apoyando con créditos a las empresas y a los hogares.

Es un hecho que la discusión legislativa ha derivado en una competencia por presentar iniciativas de alto impacto mediático, pero con nocivos efectos de mediano y largo plazo sobre diversos mercados. Más aún, el análisis legislativo adolece de una incapacidad para evaluar los efectos acumulativos de los proyectos en su conjunto, los que al analizarlos bajo una mirada integral es posible advertir impactos altamente negativos para la propia ciudadanía.

La CMF identifica algunas iniciativas que caben en esta categoría. Por ejemplo, el proyecto que posterga en forma obligatoria las cuotas por seis meses para los créditos de consumo, hipotecario y comerciales, o el que congela los embargos y remates de bienes muebles e inmuebles recibidos como garantía para créditos y los alzamientos en contratos de arriendo o el que evita que la morosidad de créditos se reporte a los sistemas de información comercial durante el estado de excepción constitucional y meses posteriores.

No han sido las únicas advertencias que por estos días ha formulado la CMF. Ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, el presidente del organismo explicó los negativos efectos que tendría sobre las pensiones un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, pero también detalló el impacto de dos proyectos que hoy se tramitan para permitir el retiro de fondos desde compañías de seguros, en el caso de aquellos afiliados pensionados por renta vitalicia. En particular, el que permite retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en una compañía se seguros, podría llegar a afectar el 66% del patrimonio neto de las firmas, en el evento de que todos los pensionados retiraran sus recursos. La CMF ha hecho ver que no solo se compromete la solvencia de las compañías de seguros -puesto que deberán asumir el retiro de estos fondos con cargo a su patrimonio-, sino que también se afecta el principio de intangibilidad de los contratos y la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Este conjunto de iniciativas -además de otras que ya se han aprobado o están en vías de ser ley- muestran con inquietante preocupación cómo la política se está distanciando cada vez más de las sanas nociones que buscan el rigor técnico y que aseguren la sustentabilidad de los mercados, para dar paso a pulsiones populistas que se desentienden completamente de sus efectos. Los sectores que promueven este tipo de iniciativas no calibran el daño que podría llegar a significar un sistema financiero que se entrabe justo en momentos en que el país vive una de sus peores crisis, donde la solvencia de las entidades y la fluidez de los créditos resultan indispensables. Ciertamente también es una señal poco auspiciosa respecto de la seriedad con que podrían enfrentarse futuras discusiones constitucionales.