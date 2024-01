Cavallo y la justicia internacional

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna del día domingo, Ascanio Cavallo critica la participación de Chile frente a los casos que involucran la situación de Palestina seguidos ante la justicia internacional. El texto contiene mucha información incorrecta que es importante aclarar.

Primero, se afirma que el anuncio de Chile de remitir la situación en Palestina a la Corte Penal Internacional “no tiene efectos relevantes” y que “la TPI (sic) no forma parte del sistema de la ONU”. Hace casi dos años, comentando la denuncia en contra de Vladimir Putin ante la misma Corte, Cavallo escribió: “cualquiera sea el resultado de tal acción, está alterando el equilibrio multilateral”. Es un misterio por qué una denuncia ante esa misma Corte ahora no le parece relevante. Por otro lado, ¿pensará Cavallo que solo los casos internacionales ante la ONU son importantes? Basta preguntarle a un Estado demandado por un inversionista extranjero ante el CIADI, si acaso esos casos no son relevantes porque ese tribunal “no forma parte de la ONU”.

El columnista luego se refiere al caso por genocidio recientemente presentado por Sudáfrica en contra de Israel. Cavallo sostiene que “es poco probable que la CIJ ordene medidas cautelares”. Prácticamente todos los especialistas en derecho internacional, sin embargo, sugieren lo contrario. Dados los casos recientemente conocidos por la Corte, como Ucrania vs. Rusia en 2022, es probable que la CIJ sí conceda medidas, aun cuando limite su alcance, dadas las circunstancias particulares de la guerra en Gaza.

Por último, Cavallo afirma que en los casos seguidos ante la CIJ -el recientemente señalado más una solicitud de opinión consultiva sobre la ocupación de Palestina- “falta algo significativo: las superpotencias”. Está equivocado: no solo Canadá, Estados Unidos y Alemania (de manera formal) se han pronunciado sobre el caso contencioso; en la opinión consultiva, participan casi sesenta estados, incluyendo a Estados Unidos, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia y China. ¿Faltan las superpotencias?

Ante un conflicto que, como él mismo advierte, “atraviesa por uno de los momentos más sangrientos y revulsivos de las últimas décadas”, es importante que los columnistas se informen debidamente antes de emitir opiniones.

Jorge Contesse

Profesor de Derecho Internacional

Rutgers University