Columna de Daniel Grimaldi: 50 años del Golpe: tres conmemoraciones opuestas

La política llegó más dividida de lo razonable a los 50 años del Golpe. Hoy lo conmemoran de manera casi opuesta las fuerzas que apoyaron (y aún apoyan) a Pinochet, las fuerzas políticas que recuperaron la democracia, y los ciudadanos más despolitizados a quienes el tema no les importa demasiado.

En el 2003 hubo gestos de la parte de la UDI y RN al reconocer los crímenes de la dictadura y comprometerse a fortalecer los Derechos Humanos. Sin embargo, en aquel entonces no habían vuelto al poder desde la transición y consideraban necesario un giro hacia el centro frente a la hegemonía ética de los opositores a la dictadura, que se reflejó algo en el primer gobierno de Piñera. Luego, estos sectores volvieron a conducir el país por segunda vez desde el retorno a la democracia, la izquierda perdió su fuerza y se abrió un campo insospechado para la extrema derecha. Hoy, muchos dirigentes vuelven a justificar el golpe y a relativizar las violaciones a los Derechos Humanos. Para la derecha los cincuenta años han sido la oportunidad del empate. Las declaraciones del pasado no eran sinceras y muestran que su cambio cultural era un espejismo.

Por su lado, gran parte de los partidos opositores a la dictadura hicieron su mea culpa mucho antes de recuperar la democracia. Retomaron la senda y el compromiso con la democracia liberal realizando importantes transformaciones ideológicas de sus proyectos y su política de alianzas. El Estallido Social de octubre del 2019 puso a prueba tal compromiso y ninguno de estos partidos de manera institucional alentó la violencia o un quiebre institucional, salvo pocos dirigentes a título personal. La mayoría tomó distancia de esas posturas y la prueba está en la salida institucional a la crisis que firmaron en el Congreso. Sin embargo, este sector toma la conmemoración de los 50 años con una actitud defensiva frente a la arremetida de la derecha. No fueron capaces de conducir el primer proceso constituyente y con un gobierno débil hoy es casi imposible generar un acuerdo transversal mínimo para conmemorar el Golpe en unidad.

La ciudadanía no está polarizada al respecto, sino las élites políticas. Si hay opiniones divergentes, éstas no indican división y enemistad insalvable. Pero los chilenos perciben una política más violenta en el Congreso, en los medios y en las redes sociales, una dinámica que se suma a la violencia general que se vive en lo cotidiano. La dictadura y nuestro pasado político les importa cada vez menos y la adhesión a la democracia se relativiza cuando el sistema político no da respuestas. Para los ciudadanos los 50 años del Golpe parecen una conmemoración “privada” de la clase política que no los convoca.

Es urgente que la política deje de promover la violencia discursiva y las odiosidades. Trabajemos en la formación para la ciudadanía, la participación y la valoración de los DD.HH. A ver si aprendemos y llegamos a los 60 años del Golpe con una democracia más sólida.

Por Daniel Grimaldi, director ejecutivo Fundación Chile21