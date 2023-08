Columna de Nicolás Vergara: Teillier, el “estratega”

En nuestro programa en Radio Duna dije que alguna vez había planteado que me gustaría ser el fundador y, por cierto, el presidente del Fan Club del hoy fallecido Guillermo Teillier .

Cuando me preguntaron el porqué de esa “aspiración”, hable de su habilidad para convertir cualquier contingencia por negativa que fuera en una oportunidad política de proporciones, pero cuando me apuraron no recordé ninguna en especial. A estas alturas para eso tengo que buscar mis apuntes y eso no es tarea fácil. Un rato más tarde leí la crónica de Juan Andres Quezada en La Tercera y encontré una de aquellas frases:

“El triunfo del Rechazo es una derrota electoral, con visos de derrota política, pero no es una derrota estratégica”

¡¡Que ejercicio de dialéctica!!, o ¿quizás una confirmación de algo que no vimos? ¿Nos quiso decir Teillier que la derrota en el plebiscito era entonces una “victoria estratégica” (lo contrario de derrota)? ¿Es decir ser derrotados en octubre y rechazada la nueva constitución octubrista era parte del “Plan”?

No conozco la respuesta y me inclino a pensar que no era más que un ejercicio de dialéctica, pero sí refleja de cuerpo entero a Guillermo Teillier, capaz de hacer una carbonada sin ingredientes.

Recordando a Teillier no puedo separar su figura política reciente de su pasado militar, sí militar. En el PC los hubo y Teillier fue uno de los más importantes cuadros de la estructura castrense, y los militares, sean de izquierda o de derecha, se parecen mucho. El rostro siempre adusto y las frases cortantes de Don Guillermo a mi, al menos, me lo recordaba permanentemente.

No quiero reiterar, ni menos minimizar, que ese pasado militar está acompañado de una dosis de sangre y que nos habla de que para Teillier y el PC, todas las armas de lucha eran válidas, no sé si para la recuperación de la tan anhelada democracia o simplemente para la conquista del poder, pero a estas alturas eso es lo de menos.

La verdadera habilidad de Teillier fue lograr con un éxito arrollador sobre ponderar al PC en la política chilena, pero sobre todo en la Izquierda, aquella que se ubica más allá del llamado “socialismo democrático”. El PC hoy es en esa izquierda la fuerza más influyente y eso no es producto de la casualidad ni menos del azar, es el fruto del trabajo de Guillermo Teillier para poner al PC en la senda política “tradicional”.

¿Cómo lo logro? Muy simple, trabajando leyendo y, sobre todo, haciendo “concesiones estratégicas”, que luego cobró con intereses, reajustes y costas.

En una reunión alguien me dijo que no había novedad alguna en el nombramiento de Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación, ya que: “los comunistas desde Bachelet II” que controlaban esa cartera. Es que para muchos toda la izquierda es “comunista” y esa constatación no admite prueba en contrario. “Todos son Comunistas” y esa suerte de mimetización es parte del éxito de Teillier y su generación, por eso los sobre ponderamos.

Medio en broma medio en serio un amigo comunista me dijo que la diferencia entre un dirigente del Frente Amplio y uno del PC, era que unos se vestían mejor que los otros, eso mismos eran más jóvenes que los otros, pero los otros leían mucho más, sabían más de política y, por sobre todo, estaban dispuestos a trabajar de sol a sol por la causa.

Adivine usted cual es cual, y si coincidimos en la respuesta también coincidiremos que Teillier era mucho más viejo que sus pares frenteamplistas, se vestía mucho más sobriamente que todos ellos, pero, sobre todo, había leído mucho más, entendió mejor la política y estaba disponible para lo que fuera desde muy temprano en la mañana.