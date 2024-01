Debate previsional: vamos a lo importante

SEÑOR DIRECTOR:

Entre las acaloradas discusiones en torno al debate sobre el futuro del sistema de pensiones, hay un tema que ha quedado invisibilizado: las alarmantes cifras de deuda previsional de los empleadores.

Según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones sobre la materia, durante el año 2022 se generaron deudas por Declaración y No Pago (DNP) de cotizaciones previsionales, equivalentes a US$ 340 millones. Con ello, la deuda total acumulada de cotizaciones a esa fecha ascendió a la escandalosa cifra de US$ 13.420 millones, equivalente a un 8% del valor total de los fondos de pensiones.

A fines de 2022, esa deuda perjudicó a 2,3 millones de afiliados, e implicó a 305.000 empleadores y más de 1,4 millones de juicios vigentes por deuda previsional. Por ello, se hace urgente implementar una regulación con la capacidad de prevenir en forma efectiva que empleadores se apropien de los dineros de propiedad de los cotizantes.

Las deudas acumuladas implican lagunas previsionales que afectarán irremediablemente las cuentas individuales de los afiliados y por ende su futura jubilación.

Mientras esperamos una mejor regulación, una posible solución inmediata en beneficio de los afiliados, es la de condonar intereses y multas por una sola vez a los empleadores morosos, para que paguen los dineros que son de propiedad de los cotizantes afectados y así puedan ver mejoradas sus cuentas previsionales. Se trata de una solución real que podría beneficiar a millones de chilenos y que podría ser parte de las discusiones en el Congreso.

Gabriel Peralta M.

Presidente CISO-Corporación de Investigaciones Sociales