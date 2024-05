La acalorada última cuenta pública de Jadue: “En América Latina no hemos tenido ningún presidente de izquierda que no haya pasado por la cárcel... así que en una de esas”

Poco más de una hora duró la presentación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) en la que fue su última Cuenta Pública, instancia realizada este martes y que comenzó con la presentación de la Orquesta Juvenil de la comuna y tras la cual la autoridad comunal subió al escenario entre aplausos. Además de presentar los avances de la comuna del sector norte de la capital, Jadue habló de una serie de temas de la contingencia, dedicando un espacio exclusivamente a hablar sobre la investigación en su causa por presuntos delitos de fraude al Fisco, momento en el que cuestionó al Ministerio Público.

La última cuenta pública del alcalde PC, se dio -según él mismo expuso- como un balance de los 12 años que dirigió Recoleta, comuna que dejará de comandar luego de que esté impedido de ser reelecto. Su última cuenta pública, además, tenía un carácter especial, ya que se da ad portas de que el próximo 29 de mayo será formalizado en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputará los cargos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Algo que abordó apenas comenzó su comparecencia.

“Quiero partir diciendo que esta es una cuenta muy especial para mí, porque ya lo saben, es la última cuenta que enfrento como alcalde de la comuna, y por lo tanto me voy a tomar alguna licencia. Ya se van a dar cuenta”, adelantó el alcalde al comienzo de su exposición en la que además habló de “anticomunismo”, del proceso constituyente, de su sucesor, de “los poderes fácticos” y los medios. Todo en medio de una acalorada alocución que en más de una ocasión estuvo marcada por gritos y aplausos del público.

La exposición de la autoridad partió, precisamente, apuntando a “una campaña bastante odiosa de anticomunismo, en donde en nuestro país siempre se ha querido plantear de una u otra manera que las y los comunistas no podemos llegar a algunos cargos (...) Todos pueden llegar a ser autoridades en este país, incluso un ladrón de bancos puede llegar a ser autoridad, pero pareciera que lo único es que nosotros no. Y entre las cosas que se dicen es que nosotros no somos buenos para gobernar”.

En esa línea, Jadue expuso una serie de cifras de sus 12 años de dirección comunal, sosteniendo que recibió la comuna con un presupuesto de $18 millones y que terminará su mandato con uno de $43 mil millones. Pero además, señaló que la deuda municipal, antes de que él gobernara, ascendía al 18% del erario municipal, logrando disminuirla al 9,1% el 2023.

“Para la fiscal, esto es delito”

A lo largo de su cuenta pública, Jadue mencionó en varias ocasiones la investigación en su contra. Cuando la autoridad comunal habló sobre el balance de las Farmacias Populares de Recoleta, la cual sostuvo que ha generado la venta de más de 6,1 millones de medicamentos, cifras que a su juicio “es lo que más les duele a los poderes fácticos de este país”. En esa línea, y destacando los beneficios del proyecto, el alcalde destacó: “esto es lo que está siendo perseguido hoy día”.

“Me van a creer que una de las cosas por las cuales dicen que yo le hice fraude al fisco es porque le compramos a Achifarp los audífonos para entregárselos a ustedes”, señaló Jadue. En ese sentido, preguntó al público: “¿Hay alguien presente que tenga audífonos sacados acá? Hay varios”. Seguido de aquello, señaló que “los señores de la Fiscalía dicen que ustedes son mentiras y no existen, y que nosotros compramos los audífonos para engañar al Estado. Así que es muy peligroso (...) Ustedes comprenderán que aquí no compramos osos de peluche, ni joyas Swarovski. Nos están querellándose por comprar glucómetros, por comprar audífonos, y por intentar en pandemia salvar vidas”.

Jadue también apuntó a la persecutora Giovanna Herrera: “para la fiscal, esto es delito. Pues nosotros les vamos a demostrar que no en el juicio (...) una de las cosas que les puedo decir es que si tuviera que correr los riesgos que hemos corrido de nuevo por salvar las vidas y atender a mis vecinos y vecinas, que fueron los que me eligieron, no la fiscal, lo volvería a hacer sin importar los riesgos”.

Ítem: Fiscalía

Pero la cuenta pública del alcalde Jadue, la cual repasó temas de salud, viviendas, cultura y educación, también tuvo un espacio dedicado exclusivamente para hablar del caso por presuntos delitos de corrupción. “No tengo nada que ocultar, nada que temer y nada que esconder. Estoy absolutamente tranquilo y jamás van a poder demostrar que en esta municipalidad este alcalde se haya echado un peso al bolsillo”, comenzó señalando el alcalde antes de dar paso a este ítem de su comparecencia.

En primer término, Jadue comenzó a explicar los cinco delitos por los cuales -a su juicio- los están investigando. El primero en abordar fue la estafa de la cual lo acusa la empresa Best Quality, ante lo cual sostuvo: “un financista irregular de apellido Cazorla y de nombre Fernando, fue donde Best Quality les dijo, yo les pago la deuda de Jadue para que no lleguen a acuerdo, porque la idea es que dañemos su candidatura presidencial y que nunca sea candidato”.

Seguido de eso habló del presunto cohecho de que se le acusa. “Inventaron el tema del cohecho que yo les había pedido una coima en mascarilla y alcohol gel, no te rías (le señaló a alguien del público). Yo debo ser el único hue... que pide coima en mascarilla y alcohol gel”. En esa línea, afirmó que esa acusación surge de la declaración de un chofer: “Yo además de pedir coima en mascarilla y alcohol gel, trato con los choferes”.

Respecto a todo el caso, Jadue apuntó que “que sea un acto de deslealtad comprar mascarillas en medio de una pandemia es a lo menos discutible. Es a lo menos discutible y aquí ha tenido que hacer un gran esfuerzo la fiscalía para inventar un caso donde no lo hay”. Además de eso, “yo creo que aquí efectivamente hay claramente una interrupción. Y efectivamente hay claramente una intencionalidad”.

En su cuenta pública, la autoridad comunal también abordó el frustrado viaje a Venezuela. “¿Alguno de ustedes cree que yo me iba arrancando? Bueno la Fiscalía piensa que sí. Y estuvo a punto. Yo salvé a la fiscal. Algunos abogados me han dicho que yo me equivoqué ese día y que debiera haberme subido al avión para que me tomaran preso. Porque efectivamente eso hubiera sido una violación flagrante de mis garantías constitucionales. Porque me hubieran tomado preso sin tener ninguna cautelar, solo para darse un gustito. Yo debo reconocer que dije: ¿Para qué le voy a regalar la foto que quiere la fiscal y que La Tercera la anda buscando hace 12 años? Mejor me voy para mi casa y voy a trabajar mañana”.

Terminando su alocución respecto a aquello, Jadue señaló que “a mí no me eligió ni el Consejo de Defensa del Estado. Ni la fiscalía. Ni ninguna otra persona. Ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que puede pasar. Porque les vuelvo a decir. Mi inocencia la vamos a asegurar y la vamos a demostrar”. Más adelante, y retomando el tema, sostuvo: “nadie tiene que asustarse. Yo les voy a contar algo, en América Latina no hemos tenido ningún presidente de izquierda que no haya pasado primero por la cárcel. Así que en una de esas”.

La continuidad

A lo largo de su cuenta pública, y mientras mencionaba los avances de la comuna, Jadue en tres ocasiones apuntó a quien herede el sillón municipal. “Para que nadie les diga que da lo mismo quien gobierna. Y para que nadie les diga que somos nosotros los y las comunistas los que no ayudamos a Chile. Esto es porque somos comunistas y porque efectivamente no da lo mismo quien gobierna”.

Más adelante, mientras hablaba de otros ítems municipales, afirmó: “estamos en año electoral, así que es más importante que nunca”. Pero no fue lo único, ya que también apuntó implícitamente sobre Fares Jadue, candidato del PC. “Dentro de los candidatos que están corriendo por ahí, ¿ustedes conocen a alguno que tenga compromiso de mantener estos espectáculos? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Cómo se llama? (mientras los asistentes gritaban “Fares”).Ah, ok”, señaló Jadue.

“Ya sabemos entonces lo que tenemos que hacer. Que nadie nos mienta. Después no nos quiero ver llorando si cierran la farmacia, si cierran la óptica, si terminan con mil guitarras, porque imagínense. Ya, no quiero decir nada”, agregó señalando que “hay uno solo que quiere continuar con esta gestión. Vote por el original, no por...”

“Perdimos por hue...”

Mientras hablada de educación, el alcalde comunista también habló de una reforma fiscal. En ese sentido, y respecto a los recursos municipales, aseguró que “mientras la derecha se siga resistiendo a tener una reforma tributaria que le llegue al Estado recursos para que esto no lo tengamos que poner nosotros, sino que lo ponga el Estado como debiera ser”. También sostuvo que “y es lo que los más ricos tienen que ponerse y es lo que nunca quieren porque además logran controlar la agenda a través del control de los medios”.

En su comparecencia, Jadue también habló respecto a la situación judicial que lo enfrente con La Vega por el retiro de basuras del mercado de abastos. En esa línea, el alcalde señaló: “¡Ay, pero está toda la comuna sucia! No, no es real. Hay una parte de la comuna que es problemática porque genera más de 60 toneladas de basura al día. Y esta municipalidad, no otra, esta municipalidad todos los días en la noche deja más o menos así (proyectando una foto del lugar limpio) todo lo que es La Vega y van limpiando y la dejan impecable”. Concluyendo ese tema, sentenció: “Y más encima vienen a llorar de que les cobramos mucho en basura”.

Hablando de vivienda, el alcalde PC abordó el proceso constituyente, el cual sostuvo “perdimos por hue...”. Además de eso, agregó que “nadie le siga mintiendo, los comunistas no queremos eliminar la propiedad privada, ni nos comemos la guagua, en doce años no se ha perdido ninguna guagua en Recoleta”.

La autoridad comunal también habló de impuestos y cómo estos se invertían en los municipios. “Piensen ustedes que aquí los empresarios que se quejan pagan menos que los narcotraficantes. Entonces, mientras en este país los narcotraficantes sigan pagando más que los empresarios, es difícil que tengamos un país más justo”, agregó.

La cuenta pública del alcalde Jadue concluyó con la presentación de Roberto Márquez, quien dedicó dos canciones a “la valiente gestión” de “su compañero” Jadue. Eso, luego de que se escucharan gritos: “Daniel, amigo, el pueblo está contigo”.