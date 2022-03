Dichos de Schalper

SEÑOR DIRECTOR

Sobre la nota publicada en su medio, titulada “‘Quitarle fuerza moral a la Convención’ y ‘atrofiar’ al gobierno de Boric: el enérgico discurso de Schalper a parlamentarios y convencionales RN”, donde se grafica la impronta con la que el secretario general del partido quiere relacionarse con el nuevo gobierno y la Convención, me parece imperativo evidenciar que aquella expresión no trasciende en ningún caso lo institucional.

No existió un espíritu mayoritario en dicha oportunidad, que nos haga pensar que RN postula estas ideas y formas. Muy por el contrario, hemos aportado en la historia de Chile como un partido de diálogo, acuerdos y un profundo cariño por la democracia. En este periodo tan importante para el país, no me cabe duda que no haremos algo distinto que actuar en consecuencia con esa historia.

El espíritu que debe primar en Renovación Nacional debe ser todo lo contrario a lo expresado por el secretario general: tenemos que colaborar a que las cosas salgan bien, proponer, buscar grandes acuerdos y también oponernos a las iniciativas que parezcan malas para el país; esto, tanto con el gobierno entrante como con la Convención.

Debemos salir del rechazo permanente a todo y los números como base fundamental de nuestro relato, y pasar a la lógica de propuestas, de ideas y de sueños para el Chile que queremos en la centroderecha, y claramente en RN.

Víctor Blanco Cruz

Miembro Comisión Política RN