Fiscal Garrido afirma que asesinato de tres carabineros en Cañete fue “una acción planificada”

Esta tarde, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a las investigaciones que encabeza sobre el asesinato de tres carabineros ocurrido la semana pasada en Cañete, Región del Biobío.

El persecutor detalló que se realizaron diligencias por más de cinco horas en “lugares de interés” para la investigación, con labores del Laboratorio de Criminalística que consistieron en levantamientos fotográficos, planimétricos y trabajos de rastreos del lugar, lo que, afirmó, “permitió también que parte del equipo que estaba trabajando directamente conmigo en esta investigación pudiera tener una aproximación con esos lugares de interés e ir avanzando paulatinamente en el esclarecimiento de estos hechos”.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, a cargo de las investigaciones del triple asesinato de carabineros en Cañete. Foto: Agencia Uno.

Ha sido una diligencia bastante útil que aporta una serie de antecedentes y que permite fijar algunas situaciones que a partir de ahí realizar otras diligencias para ir avanzando en esta investigación”, agregó el fiscal.

De acuerdo a Garrido, con el avance de las indagatorias se ha establecido que el crimen fue planificado.

“Se trata de una acción planificada, elaborada y que requirió la participación de más de una persona , y que no se trató de una situación fortuita, sino que es una situación de indicios evidentes de preparación y planificación”, manifestó.

No obstante, indicó que aún no se ha establecido cuántos sujetos estuvieron involucrados en el crimen. “Esa es una situación que tenemos que esclarecer, todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron en la misma”, puntualizó.

Sobre los lugares de interés establecidos, Garrido ratificó que son, al menos, dos, “uno en el que se habría producido la muerte de los funcionarios de carabineros y, posteriormente, un segundo lugar donde son encontrados los cuerpos de las víctimas”.