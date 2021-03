Elección de constituyentes en la mira

Por Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UNAB

Quedan dos semanas para las elecciones de convencionales constituyentes y empiezan a aparecer expertos pronosticando los resultados. Así como el número de convencionales ganados por cada lista impactará en la futura Constitución, la aprobación de la forma en que estos se resolvieron también lo hará.

En promedio, participarán 42 candidatos por distrito, en un total de 79 listas. Estas no están divididas al azar: la derecha logró consolidar una gran lista, la izquierda va muy fragmentada, y hay muchos candidatos(as) de ambos bandos dispersos. El sistema electoral que se usará para definir a los constituyentes fue impulsado por la izquierda el 2015, en su estreno generó ruido al incorporar a la “bancada del 1%” de los votos, y esta vez incorpora modificaciones para lograr paridad de género.

Este contexto anuncia una dinámica compleja. El tamaño de la “papeleta” será enorme y generará frustración debido a la dificultad de encontrar al candidato en cuestión. La dispersión de independientes en variadas listas, unido a la inexperiencia en elecciones, asegura que los partidos políticos tradicionales ganarán una parte importante de los escaños. La dispersión de la izquierda fomentará que la derecha gane más escaños, quizás desproporcionadamente. El número de constituyentes “del 1%” aumentará debido a la fragmentación y a las modificaciones para asegurar la paridad de género.

La situación también provoca temores varios. Esperemos que no se generen grandes filas de votación y que, si se producen, no se traduzcan en una baja participación. Que el exitoso proceso de vacunación dé confianza a los ciudadanos de todas edades en que el riesgo sanitario está controlado. Que no aumente significativamente el número de votos nulos debido al tamaño de la papeleta. Que no haya problemas con las urnas en la noche del 10 de abril. Y que una vez estén los resultados todos los acepten como legítimos.

Finalmente, es claro que la forma en que se desarrolle la elección impactará en los contenidos de la Constitución, especialmente en los relativos a la distribución del poder. Si uno o varios de los temores anteriores se torna realidad se generará una crítica despiadada al sistema electoral proporcional actual. Esta será especialmente fuerte si es la izquierda la afectada por el sistema que ellos mismos diseñaron, empujaron y lograron hacer ley.

¿Qué pasará si la suma de votos de izquierda suma más de dos tercios, porcentaje suficiente para no negociar con la derecha, pero los constituyentes electos reflejan menos escaños?