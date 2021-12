La importancia de nuestro mercado de capitales

A dos años de haber asumido el gran desafío de liderar CFA Society Chile para continuar impulsando un mercado de capitales de alto nivel técnico y ético, termino mi período con una mezcla de satisfacción por los logros, pero también con la incertidumbre que tenemos por el destino de este activo nacional que nos pertenece a todos.

Fundada en 2015, hoy somos ya 162 miembros en Chile, lo que nos posiciona como una de las societies de mayor crecimiento en Latinoamérica. Y no es de extrañar: nuestro mercado de capitales simplemente no tiene comparación en la región, tanto en tamaño relativo, como en sofisticación. No fue hace mucho, que en este país existían unos pocos bancos comerciales, que tímidamente incursionaban en otras áreas de las finanzas, como la banca privada, el corretaje accionario o la administración de activos. Existían también otros jugadores en la industria, pero en su mayoría, eran de carácter familiar y experimentaban a pulso.

Hoy, podemos decir con orgullo que tenemos industrias consolidadas en la administración de fondos de pensiones y también gestoras dedicadas al private equity o venture capital. Contamos con sofisticados family offices a innovadoras fintechs irrumpiendo con fuerza; y con un mercado importante de compañías de seguros y un sinnúmero de bancos de inversión de talla mundial presentes en el país. Como si fuera poco, muchas de nuestras empresas locales han sido blanco de adquisiciones por parte de gigantes extranjeros.

Todos quienes nos desempeñamos en el mercado de capitales, vemos con dramática nitidez lo transformador que sería para el bienestar del país contar con un apoyo político transversal para hacer de Chile un hub financiero regional. Sin embargo, con el correr de los años, me he convencido que, para lograr dicho respaldo, es necesario que la ciudadanía valore genuinamente los beneficios de un sistema financiero profundo y estable.

Crucial para esto, es saber mantener siempre a nuestros clientes en el centro de nuestras decisiones, estar a la altura de la confianza que se nos confiere y aportar en la siempre necesaria tarea de educar financieramente a las personas y evangelizar a los tomadores de decisiones y representantes de la prensa. No debemos caer en sobre-sofisticar la conversación financiera ni menos pensar que la sociedad es ajena a nuestras temáticas.

Hemos tenido un par de años extremadamente difíciles en nuestro país. Estallido, pandemia, retiros de fondos de pensiones, crecimiento económico alicaído y, ahora último, una inflación que nos ha impactado a todos. Una combinación complejísima que no ha hecho más que distanciar a nuestros políticos de las visiones técnicas, generando así un daño no sólo mayor, sino que más profundo del necesario.

Pero, y aunque parezca contra intuitivo, ese mismo menoscabo ha sido la mejor clase de finanzas que el pueblo de Chile pudo tener. De pensar que sus fondos de pensiones no existían, a valorarlos como nunca antes lo hicieron; de asumir que los créditos hipotecarios son a 25 o incluso 30 años, a entender que esas no son condiciones garantizadas; de pensar que la inflación es un tema de los tecnócratas, a constatar cómo ésta ataca cualquier presupuesto o; de sentir que la industria financiera profita de la gente, a entender que, sin un mercado de capitales estable, a todos se nos hace más difícil la vida.

En medio de tiempos dificilísimos, dejo el liderazgo de CFA Society, orgullosa y confiada que la organización continuará avanzando en su propósito por conseguir cada vez los mejores estándares para operar un mercado financiero del que sin duda nos tenemos que sentir orgullosos y al cual tenemos que, por el bien de Chile y de los chilenos, conservar y defender.

Por María Alicia Montes

Presidenta de CFA Society Chile