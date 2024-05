CUT da marcha atrás con salario mínimo de $630 mil a marzo de 2026: “Sabemos que no va a llegar, pero queremos dejar el camino trazado”

Una de las demandas que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había levantado las semanas previas al 1º de mayo era lograr un salario mínimo de $630 mil a fines del gobierno del Presidente Gabriel Boric, es decir, a marzo de 2026. Sin embargo, en el discurso que dio el presidente de la multisindical, David Acuña, este miércoles, al conmemorar el Día Internacional del Trabajador, apuntó a lograr un “salario vital”, sin mencionar ningún monto. “Exigimos un salario vital, que realmente cubra las necesidades básicas de nuestras familias, que sea parte de una política salarial integral que asegure que nunca más, un trabajador y trabajadora, reciba un salario que esté por debajo de la línea de la pobreza, que acorte las brechas de desigualdad. Donde el empleo de calidad es fundamental para terminar con la injusticia social”, dijo en la ocasión.

Más temprano en la jornada, había planteado la idea de instalar un consejo salarial para abordar esta temática.

En conversación con Pulso La Tercera, David Acuña profundiza ese planteamiento y a la vez sincera que las probabilidades de lograr los $630 mil a marzo de 2026 son pocas, dada la realidad económica del país, y que por ello ahora ni ese monto ni ningún otro está presente en sus demandas, sino que prefieren relevar el concepto de salario vital.

CUT y salario mínimo

¿En qué consiste su propuesta de un consejo salarial?

-Lo que nosotros le hemos planteado al gobierno es poder generar una comisión o consejo salarial que discuta no solo de cómo ir aumentando los salarios, sino que también de otras temáticas como la productividad, crecimiento y otras variables. Tiene que ser una mesa amplia con distintos actores. Hay un ejemplo en 2014-2015, donde hubo una comisión que lamentablemente no tuvo una resonancia mayor. Queremos que sea algo formal, que tenga una estructura que permita una participación más concreta de distintos actores. Será una de nuestras propuestas insignia.

¿Quiénes integrarían esa instancia?

-Lo que planteamos es que sea integrado por empresarios representados por la CPC, pero también de las pequeñas y medianas empresas. Queremos ver cómo se da esa discusión y poder generar una mesa donde vayan distintos actores a exponer y así abrir la discusión. Queremos llegar el próximo año (cuando se debe negociar alza salarial) con una discusión previa y no generar un incremento sin haber tenido esta discusión.

¿La idea es que para el momento de negociar el alza del salario mínimo se llegue con una cifra?

-Queremos conversar, dialogar en torno a cómo se construyen los salarios. Hoy en día hablamos del salario mínimo, pero también hay salarios que se han ido estacando. Las personas que ganan un poco más del mínimo sus salarios se han ido estancando sin ningún tipo de crecimiento, entonces tenemos que pensar en cómo no solo subimos el mínimo, sino que también un incremento real de todos los trabajadores de Chile. Si seguimos hablando solo de lo mínimo, nunca vamos a poder ir avanzando hacia arriba, y nosotros queremos avanzar y crecer como dicen los empresariados, pero también de manera equitativa.

¿Pero la meta de ustedes es que a fines del gobierno el salario mínimo llegue a $630 mil?

-Lo que hemos planteado es reivindicar nuestra propuesta de estar sobre la línea de la pobreza (hoy en $603 mil para una familia de cuatro personas), pero queremos dejar la discusión instalada en este período de gobierno, por eso estamos pidiendo esta comisión salarial. Sabemos que será difícil llegar hoy día a $630 mil, pero queremos dejar instalada esa discusión.

Ya, pero su petición inicial era que se alcanzaran los $630 mil a marzo de 2024. ¿Eso se mantiene?

-No, sabemos que no va a llegar a los $630 mil, pero queremos dejar el camino trazado, planteado para llegar prontamente a los $630 mil, porque nos demoramos más de 7 años en llegar a los $500 mil y hemos dicho que no podemos esperar tantos años para avanzar en las mejoras salariales. El incremento ha sido sustantivo (en este gobierno).

Entonces, ¿cuál es la meta a lograr ahora, a fines de este gobierno?

-No tenemos una cifra planteada, queremos instalar esta discusión, porque nuestra demanda sigue viva de lograr un salario vital, que supere la línea de la pobreza. Será difícil llegar a los $630 mil al término de este gobierno. Al gobierno le queda un año y medio, entonces es difícil. Entendemos también que responsablemente tenemos que ver cómo Chile genera crecimiento y ese crecimiento tiene que ser de la mano de los trabajadores y trabajadoras.

¿Y usted tiene alguna meta persona de a cuánto le gustaría que esté el salario mínimo en marzo de 2026?

-No me quiero amarrar con algún número, porque queremos generar esta discusión y convergencia, todos en una generación de confianza.