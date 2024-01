Modernizar ley de Lobby

SEÑOR DIRECTOR:

Los hechos recientes sobre el ámbito de aplicación de nuestra Ley de Lobby y autoridades ministeriales han hecho que muchos/as planteen la necesidad de modernizar nuestra ley.

Con todo, la defensa que esgrimen las autoridades cuestionadas en base al desconocimiento de dicho ámbito de aplicación, obliga también a pensar sobre la necesidad de perfeccionar a nuestra Administración.

Si las juezas y jueces de nuestra República están por ley obligados a un programa de ingreso al Poder Judicial y a su perfeccionamiento (la “Academia Judicial”), no se entiende cómo en Chile una persona que se desempeña en la alta función pública de la Administración no deba estar sujeto a ningún programa institucional de capacitación previa que asegure su conocimiento de cuestiones básicas de políticas públicas, recursos públicos, fundamentos del derecho público y, cómo no, Ley de Lobby.

Pablo Méndez

Profesor Escuela de Derecho

Universidad Alberto Hurtado