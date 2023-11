Red flags para detectar en una primera cita y huir a tiempo

#RedFlag. Las redes sociales están llenas de hashtags y memes referidas a este término, y van desde Si tiene más de 30 años y le gustan los videojuegos #RedFlag, hasta Si convierten tu vulnerabilidad en motivo de risa o inseguridad…#RedFlag

Pero, ¿qué son realmente? En simple: una señal de alarma. Una red flag -o bandera roja, en español-, son actitudes o comportamientos que pueden indicar de forma temprana ciertas características negativas de la persona que tenemos en frente y que podrían afectarte en el caso que esto avance hacia una relación de pareja.

Una primera cita siempre está llena de ilusiones y cada persona intentará mostrar lo mejor de sí misma. Sin embargo, cada palabra o acto puede ser señal de otra cosa, y hay que estar atentas. Dicho esto, hay que tener siempre presente que esto va a depender de quién es la persona que está involucrada en cada situación, porque lo que para algunas podría ser indeseable, para otras podría ser todo lo contrario. Sin embargo, las siguientes serían características en las que debería haber una alarma, o al menos una alerta para no dejarse engañar ante la ilusión.

1. Hablan solo de sí mismos:

Es, quizás, la principal alarma. Cuando tu cita solo habla de sí mismo y muestra poco o nulo interés en lo que tienes para contar de forma consistente, o bien te hace preguntas y casi no te da tiempo de responder o interrumpe todo el tiempo para decir algo de sí mismo, denota una personalidad narcisista, señala Jaime Sánchez (@jaimesanchezbarcelo), psicólogo y especialista en parejas, sexualidad y bienestar.

2. Ignora, trata mal o es despectivo con las personas

Si tiene una mala actitud con las personas con las que se va relacionando, por ejemplo, los garzones del restorán, las personas del estacionamiento, o cualquier ser humano que se cruza en su camino, podría ser una señal de cómo se relaciona de verdad con las personas. “Si uno ve que les habla de manera despectiva, que no los mira cuando habla, que no pide por favor o dice gracias, podrían ser ciertas señales”, indica el profesional.

3. Habla constantemente o mal de sus ex

Para la terapeuta Eleonora Delgado (@eleonora.sexologa) esta sería una señal de que esa persona está pegada al pasado. “Si habla bien, te está poniendo en comparación, si habla mal, seguramente lo hará contigo también y es posible que aún no haya madurado o superado algunas cosas”, indica. Sánchez agrega que en esto hay que observar de qué forma se da. “Si le preguntas por su ex pareja y responde, está bien, si lo saca naturalmente todo el tiempo es otra cosa.“ Todo depende de las proporciones”, señala. Agrega asimismo que si habla mal de la ex pareja o de algún trabajo, por ejemplo, podría ser una señal de falta de autocrítica o inmadurez emocional. Delgado incluso señala que esto podría ser asfixiante o caer rápidamente en comenzar a culparte de eventuales conflictos que existan en la relación.

4. No suelta el celular

Si la persona está todo el tiempo con el celular en la mano, podría estar demostrando una desconexión con la cita. Por lo demás, esto hablaría de alguien que no es capaz de desconectarse y de disfrutar el contexto en el que está o alguien que no es capaz de organizarse o incluso de poner límites, advierte Jaime Sánchez.

5. Menosprecia tus emociones

Si la persona invalida o menosprecia tus emociones, generándote incomodidad, también es una señal de alarma. Asimismo, si desprecia tus gustos o tus hobbies, o si intenta imponer su estilo de vida y menosprecia el tuyo por lo que es, debería ser una señal clara que indique que quizás es mejor huir.

6. No respeta tus límites

Una persona que está insistentemente tratando de sobrepasar los límites, sería una señal de red flag. Esto se puede dar en el ámbito sexual o en cualquier otro, y hablaría de una persona con poco tacto y poca empatía, dice Sánchez, quien agrega que si eso ocurre el día uno “no está sentando los mejores precedentes para lo que pueda venir en el futuro”. Asimismo, Delgado advierte que si la cita decide el menú por ti, invade tu espacio personal sin consentimiento, o te presiona para hacer cosas que te incomodan, hay que tomarlo como una seria señal de alerta.

7. Presiona por un compromiso

Si en la primera cita o demasiado temprano la persona ya habla de compromisos serios como matrimonio o relación de largo plazo, podría indicar una necesidad fuerte de establecer una relación sin considerar si las condiciones o razones sean las correctas, dice Eleonora Delgado.

8. Evita ciertos temas

Si evaden temas importantes o parecen reacios a hablar sobre su pasado, relaciones o vida personal, podría sugerir que están ocultando algo o no están listos para abrirse, indica Delgado. “Aunque todos tenemos bagaje, una persona honesta señalaría que no quiere hablar del tema y daría razones, pero si simplemente evade y cambia de tema sin mayor explicación, puede ser una persona que no está emocionalmente disponible o dispuesta a mostrar su vulnerabilidad”, dice la profesional.

Entonces, ¿qué buscar?

No todo es negativo. También existen las llamadas “green flags” o banderas verdes, que indican signos positivos para iniciar una eventual relación saludable.

Entre ellas estaría principalmente la escucha activa y la voluntad para compartir pensamientos y sentimientos con interés, demostrar signos de respeto hacia ti y los demás, manejar los conflictos con calma demostrando inteligencia emocional, fomentar la confianza dentro de la relación con preguntas y respuestas abiertas, soportar, apoyar y motivar a conseguir las metas y ambiciones del otro, y respetar el espacio personal y los límites, indica Eleonora Delgado.

Jaime Sánchez agrega también que es importante que la persona muestre preocupación por el otro, y para eso, por ejemplo, se puede ver la actitud que tuvo antes, durante y después de la cita, aunque advierte que al final todo se trata de un tema de medidas. “Hay personas que muestran mucho interés y pueden ser atosigantes para el otro. No hay recetas mágicas, pero en una primera cita una persona debería tratar de ser la mejor versión de sí mismo y estar abierto a la posibilidad de si eso puede funcionar o no y no simplemente tratar de buscar hacer algo para que lo quieran o generar una estrategia para generar interés en el otro como si fuese pesca deportiva. Eso puede funcionar al principio pero sostenerlo en el largo plazo es difícil e indeseable. Hay que tratar de mostrar la mejor versión, pero que también ser honestos, que sea una fiel representación de nosotros”, dice.

Ambos profesionales indican que finalmente lo más importante es hacerle caso a la intuición. “Si te sientes incómoda incluso cuando la persona tiene cosas deseables o cumple con ciertos parámetros, también es algo relevante a considerar para salir corriendo”, dice Sánchez, y agrega que a veces es mejor demorarse el tiempo que sea necesario para encontrar a la persona con quien las cosas fluyan con naturalidad, en vez de vivir la soltería como si fuese una enfermedad de la que hay que liberarse rápidamente, poniéndose en una situación de necesidad o vulnerabilidad que puede llevar a cometer errores.

“En resumen, aunque hay signos que en una primera cita te pueden decir mucho de una persona, estar al tanto de las señales de alerta, antes de que la relación avance, ayuda a identificar posibles problemas, limitantes y dar una idea de cómo podría ser la relación, y por tanto, su probabilidad de éxito. La confianza, la comunicación, la observación y el contexto juegan roles fundamentales para comprender si avanzar o retroceder en una relación”, puntualiza Delgado.