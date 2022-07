El Café Diario | Karen Rojo: la detención de la alcaldesa en fuga

Fueron 112 días los que pasaron entre que la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo salió por el control de Policía Internacional en el Aeropuerto de Santiago hasta que fue detenida en Rotterdam, en los Países Bajos. Fue el destino escogido por Karen Rojo en un plan eficientemente calculado: cuando despegó desde Santiago no existía una orden de captura en su contra. Un detalle que ella tenía muy claro, y que al mismo tiempo motivó un sumario interno en Fiscalía para determinar por qué no se habían dictado medidas cautelares contra la ex alcaldesa. Karen Rojo fue condenada a 5 años y un día por fraude al fisco reiterado, una sentencia ratificada por la Corte Suprema el 23 de marzo, el mismo día en que la ex alcaldesa tomó el vuelo de KLM con destino a los Países Bajos. Allá, Rojo activó otro plan: inició formalmente una solicitud de asilo político, argumentando que no tuvo un juicio justo y que la sentencia de prisión efectiva no se condice proporcionalmente con su delito, considerando que el monto defraudado suma apenas cerca de 20 millones de pesos. Además, Karen Rojo argumenta que en el sistema penitenciario chileno se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de los internos. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la ex alcaldesa a su detención? ¿Qué viene ahora para ella y para el Estado chileno en su pretensión de traerla para hacerla cumplir su condena? De eso conversamos hoy en El Café Diario con Leslie Ayala, periodista y editora de La Tercera.