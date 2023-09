Bancadas de Chile Vamos cuestionan propuesta del gobierno para levantar secreto de la Comisión Valech

A solo seis días para un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó una agenda legislativa en Derechos Humanos que incluye iniciativas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

La principal propuesta de la agenda -y la más controversial- es el proyecto que busca levantar en parte el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech.

La idea -según explicó el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) y Luis Cordero (Justicia)- es lograr congeniar la reserva con la que víctimas dieron su testimonio personal con el interés judicial de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que los antecedentes sean liberados como antecedentes para los tribunales siempre que exista consentimiento de la víctima o de sus herederos.

La propuesta, hasta el momento, no ha tenido buena recepción en los diputados de las bancadas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), quienes cuestionaron la iniciativa lanzada en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“En términos generales, nos despierta muchas dudas porque no vemos necesidad jurídica para una cosa así y vemos un riesgo muy latente de vulnerar la intimidad de ciertas personas que han prestado su declaración bajo la premisa de que va a ser secreto”, criticó el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper.

“Tengo la sensación jurídica de que una voluntad de esa naturaleza no es heredable, no es delegable y por lo tanto si el proyecto de ley contempla que los herederos pudieran liberar esa declaración, me parece complejo y más complejo todavía, que no se nos olvide que la regulación que habló de esta materia, siempre consideró la posibilidad de que estas personas fueran a prestar declaración en los tribunales de justicia”, complementó Schalper.

Desde la UDI, en tanto, sus diputados señalaron que desde el Congreso no estaban dispuestos a apoyar una “mentira” del Estado.

“Es imposible que desde el Parlamento podamos apoyar una mentira del Estado. Cuando uno obtiene confesiones, obtiene testimonios, obtiene información donde el Estado se compromete a guardar el secreto de cómo lo obtuvo, no podemos años después cambiar esa situación porque rompe el fin que tuvo la Comisión Valech, el objetivo que se planteó y cómo se planteó. Esa información queremos bajo engaño cambiar las condiciones y creemos que no corresponde”, planteó el diputado Felipe Donoso.

En tanto, desde Evópoli, el jefe de bancada de los diputados, Francisco Undurraga, señaló que estaban abiertos a analizar la propuesta del Ejecutivo en caso de que las personas que entregaron información en el marco de la Comisión Valech, expresaban su consentimiento para hacer públicos aquellos testimonios.