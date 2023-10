Ahmed Rashid: “Los israelíes tomarán venganza, tal como lo hizo EE.UU. tras el 11 de septiembre”

Ahmed Rashid es uno de los mayores expertos en Medio Oriente y Asia Central, y ha estudiado en profundidad a los grupos radicales de esas regiones. Es autor de numerosos e influyentes libros sobre esa zona, entre ellos el superventas Talibán: Islam, petróleo y fundamentalismo en Asia Central, publicado antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. También ha escrito dos libros sobre Asia Central, como The Resurgence of Central Asia: Islam Or Nationalism? (1994) y Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia (2002).

Rashid ha cubierto las guerras de Afganistán y los conflictos en Asia Central y Pakistán desde 1979. Ha sido corresponsal en Pakistán, Afganistán y Asia Central para el Daily Telegraph de Londres y escribe para el periódico paquistaní The Nation. En entrevista con La Tercera reflexiona sobre el ataque de Hamas contra Israel.

¿Por qué cree que Hamas lanzó un ataque en estos momentos?

Creo que hay muchas razones para esto. En primer lugar, está claro que esto se ha planeado durante mucho tiempo. El adiestramiento de estos jóvenes militantes se llevó a cabo en secreto durante mucho tiempo. Pero creo que la razón principal ha sido la total inacción de los Estados árabes en la cuestión palestina durante meses y años. Y creo que algo estaba hirviendo y la gente lo sabía. Los israelíes y los estadounidenses no se lo tomaron en serio. Creo que Hamas quiere romper el acuerdo entre Arabia Saudita, los estadounidenses e Israel. Hamas no vio ninguna ventaja en el acercamiento entre Estados árabes como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar con Israel. No había nada en ello para los palestinos. Así que por qué no dar un gran golpe.

¿Cree que la cuestión palestina había quedado en el olvido?

Esa es otra de las razones que creo gatillaron el ataque. Probablemente sea que hay una enorme falta de interés en la cuestión palestina. Se ha marchitado y ha desaparecido de los medios de comunicación. Todo el mundo está preocupado por Ucrania y otros elementos. Así que creo que todo esto ha llevado a Hamas a tomar la decisión de que ‘tenemos que volver a comprometernos con la militancia y reiniciar una campaña militar’ en lugar de una campaña política.

Pero ellos sabían que Israel iba a responder y que muchos civiles iban a morir...

Absolutamente. Quiero decir, al menos al principio, teníamos gente, los jóvenes de Gaza, celebrando los ataques. Pero creo que muy rápidamente están aprendiendo que esto es una catástrofe para los palestinos. Habrá un baño de sangre en Gaza. Los israelíes tomarán una venganza absolutamente devastadora por estos atentados, igual que hicieron los estadounidenses tras el 11 de septiembre con la invasión de Irak y Afganistán. La vida será muy difícil en Gaza. Por eso, en este momento, lo que estamos oyendo es que Hamas ha pedido un intercambio de prisioneros y de rehenes, y los israelíes no están dispuestos a darlo. Así que tenemos que ver qué pasa. Sólo espero que los palestinos no empiecen a matar a todos los rehenes. Esta es una lucha que va a durar algún tiempo. Y por desgracia, lo que estamos viendo es un baño de sangre para el pueblo palestino.

¿Cuánto habría influido el rol de países como Irán en este ataque?

Irán ha negado que esté involucrado, pero es evidente que tienen relaciones muy estrechas con Hamas, con Hezbolá, con otros grupos chiítas en Líbano y otras partes de Medio Oriente. Incluso los estadounidenses han dicho que no hay pruebas de la participación iraní, pero estoy seguro de que surgirán. El hecho es que esta ofensiva se llevó a cabo meticulosamente, con enormes recursos. Quiero decir: ¿de dónde sacó Hamas todo esto? El dinero para comprar alas delta y aviones no tripulados y municiones y armas, etcétera. Y, por supuesto, mantener todo muy secreto. Pero creo que habrá una tendencia como la que hubo después del 11 de septiembre cuando los estadounidenses culparon a Saddam Hussein de llevar a cabo los ataques, que era, por supuesto, algo totalmente falso. No sabemos cuál es la verdad. Pero creo que es importante entender que si Irán no está implicado, no debería convertirse en chivo expiatorio del fracaso de los servicios de inteligencia de los israelíes y los estadounidenses.

¿Cree que este conflicto pueda extenderse en la región?

Ese es el mayor temor de todos, la idea de que este conflicto pueda extenderse. Aún no hemos visto mucha reacción de grupos extremistas en Europa o América. Pero podríamos empezar a ver ese tipo de ataques que tuvimos después del 11 de septiembre con el Estado Islámico, Al Qaeda y otros grupos que se activaron. Creo que eso, de nuevo, será catastrófico para el mundo musulmán si hay un renacimiento de los grupos terroristas. Pero es muy posible, porque la militancia no se va a apagar y los militantes verán todo esto como una enorme inyección de moral. Creo que es muy, muy posible porque este ha sido un acontecimiento tan trascendental en la psique árabe y en la política de Medio Oriente, que, obviamente, va a suponer un enorme cambio en las tácticas. Sólo espero que lo que veamos sea que los acontecimientos, tanto en Israel como en el mundo árabe, comprendan que hay que abordar la cuestión palestina y que no se puede ignorar. Y si los ignoran e intentan hacer una paz por separado con los Estados árabes, ya saben cuál será el resultado.

Palestinos inspeccionan el daño producido tras un ataque aéreo israelí contra Gaza. Foto: Reuers

¿Cómo evalúa la reacción de los Estados árabes?

Creo que se enfrentan a un verdadero dilema. Algunos de ellos acaban de iniciar un proceso de paz con Israel, como los Emiratos Árabes Unidos. También hay un acercamiento entre los Estados árabes, Arabia Saudita e Israel. Y creo que todo esto es prematuro, porque sin una iniciativa adecuada para tratar la cuestión palestina, llevar a cabo tales medidas son francamente casi inútiles. No puedes tener paz con Arabia Saudita, que alberga el centro del Islam, la Medina y la Meca, al que todos los musulmanes se adhieren y siguen. No puedes lanzar una paz separada con Israel sin plantear la cuestión de Palestina. Y creo que esa es la lección que ciertamente Hamas ha enseñado, de esta manera tan sangrienta, a los Estados árabes. Así que no veo, francamente, mucho progreso por el momento. Los árabes estarán demasiado asustados de su propia población, que es muy anti-estadounidense y anti-israelí.b