Cataldo en calidad de condicional: presupuesto de Educación corre riesgo de desfondarse por el lado del propio oficialismo

Hasta cerca de la medianoche tiene previsto sesionar la Cámara de Diputadas y Diputados esta semana para comenzar a votar en particular cada partida de la Ley de Presupuesto 2024.

Una de las peleas de fondo ronda de sesiones que podría extenderse hasta el viernes será la discusión de los recursos para el Ministerio de Educación (Mineduc), a raíz de la crisis por la implementación de los Servicio Locales de Educación Pública (SLEP), que derivó en un paro docente en la Región de Atacama, pero que también amenaza a otras zonas del país.

A ello se suman otras demandas insatisfechas, especialmente relacionadas con promesas incumplidas en materia de deuda educativa (el llamado CAE), que se manifestarán en el debate en la sala. Todas estas situaciones configuran un clima adverso para la aprobación de la partida del Mineduc, la cuarta en magnitud dentro de la Ley de Presupuestos con 4,8 billones de pesos. El problema adicional para el gobierno y en especial para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es que diputados oficialistas probablemente se sumarán a los votos en contra.

Ya en el debate del pasado jueves que se dio en la Comisión Mixta de senadores y diputados -instancia de carácter más técnico que antecede a las discusiones en las Salas de la Cámara y el Senado-, la partida de Educación ya había sufrido un castigo importante, debido al desmarque de algunos legisladores oficialismo.

Particularmente se rechazó -con 9 votos a favor y 13 en contra- el programa subsecretaría de Educación y el capítulo Dirección de Educación Pública.

En tanto, los dineros para los Servicios Locales de Educación también fueron desaprobados por 8 votos a favor y 14 en contra.

Ese jueves en la tarde, había doce legisladores oficialistas, sin embargo, al gobierno se le arrancaron entre dos a cuatro integrantes de la alianza gubernamental en estas votaciones.

“Uno de los puntos más complejos fue Educación. En esto hay que ser claro. Nadie está planteando retrotraer la Educación Pública a través de los SLEP, pero es evidente que la ley tiene deficiencias que se requiere perfeccionar. Y se instó al gobierno a hacer las correcciones. Es necesario hacer una pausa de los SLEP que viene y hacer las correcciones con los que ya están”, dijo el diputado Alexis Sepúlveda (radical), uno de los legisladores oficialistas que planteó sus críticas en la Comisión Mixta y votó en contra de los recursos para los SLEP.

Si bien el resto de la partida del Mineduc se aprobó por mayoría, la discusión que dará en la Sala de la Cámara a partir de las 14 horas probablemente reflejará los mismos nudos y puntos críticos.

Adicionalmente, este lunes, cuando se aprobó la idea de legislar de la Ley de Presupuesto en la Cámara, también hubo otra señal de alerta: el diputado Jaime Araya (independiente PPD) votó en contra, acción considerada extrema y muy inusual de parte de un miembro del oficialismo.

Consultado por su motivación, Araya remarca su desencanto con el Ejecutivo y en especial con las políticas educacionales y medioambientales.

“Este es el momento en que se discute el Presupuesto de la Nación y la Nación son las regiones. Si las regiones no son escuchadas, no tiene ningún sentido aprobar un presupuesto así. Este es el minuto en que los parlamentarios podemos hacer ver nuestros desacuerdos. Por ejemplo, lo que pasa con los SLEP Licancabur de Calama. Ni una respuesta del ministro... Un gobierno que no escucha a los parlamentarios, es un gobierno que no escucha a la ciudadanía”, señala el diputado por la Región de Antofagasta, quien además detalla otros reparos en las carteras de Medio Ambiente, Salud y Energía.

El diputado Jaime Sáez (RD), quien integró la Comisión Mixta de Presupuesto, expresó que ven “con mucha inquietud lo que está pasando con los Servicios Locales de Educación Pública. Nos preocupa que haya sectores del oficialismo que estén sumándose al coro de la derecha en términos de detener la implementación de los SLEP”.

No obstante, el legislador que ha representado al Frente Amplio en esta discusión, hace presente las propias demandas de sus sector a la cartera de Cataldo y al Ministerio de Hacienda. Sáez añadió que “vemos con preocupación” el presupuesto de la Educación Superior. “Hemos venido hablando sostenidamente de terminar con la deuda educativa, de terminar con el CAE. Esto es una promesa del Presidente de la República que ha estado presente en dos ejercicios de cuenta pública y nos parece que encaminándonos hacia el tercer año de gobierno es relevante terminar con esa incertidumbre... Creemos que el gobierno tiene que mostrar mayor decisión y mayor convicción en términos de que el financiamiento de la Educación Superior tiene que radicar en la oferta y no en la demanda, que es una lógica muy perversa ante la cual no hemos podido actuar con efectividad a lo largo de varios años”.