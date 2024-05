Asesinato de carabineros en Cañete: fiscal Garrido aseguró que acorde a la evidencia balística habrían participado “varias personas”

La mañana de este domingo, el fiscal jefe de La Araucanía, a cargo de la investigación del triple asesinato de uniformados en Cañete, Rodrigo Garrido, aseguró que acorde a la evidencia balística recogida y otros antecedentes, se trataría de un crimen ejecutado por un grupo de personas.

“Lo que podemos concluir por la existencia de dos lugares de interés, por el traslado del vehículo policial y el de los cuerpo de un lugar a otro, por la cantidad de evidencia balística que se ha recuperado –que implicaría el uso de más de un arma de fuego– podemos concluir que estamos frente a la participación de varias personas”, aseveró.

Aunque la identidad de los responsables aún no ha sido determinada, puntualizó que la teoría de la indagatoria apunta a la “presencia de personas que tienen un nivel de preparación, que buscan la expulsión del Estado en la zona y que tienen cierto poder de fuego”.

En esta línea, en el programa Estado Nacional de TVN, fue consultado sobre la nula adjudicación que han hecho organizaciones radicales sobre la autoría del crimen.

Ante esto, respondió que “no es infrecuente por la gravedad, resonancia y por el repudio que produce que no se genere una acción de reivindicación de ese hecho. Hoy solo conocemos que hay una orgánica que lo rechazó públicamente, pero esa misma ha solicitado la libertad de una persona que está condenada por el homicidio del suboficial Eugenio Nain”.

Esto, por el comunicado que publicó la agrupación radical Weichán Auka Mapu (WAM), en el que descartó su vinculación con el triple asesinato.

“La ausencia de reivindicación o el repudio que pueden hacer determinadas organizaciones, desde nuestro punto de vista, no indica que estos grupos o algunos de sus integrantes estén involucrados en este hecho”, afirmó.

Homicidas seguirían en el país

El fiscal también se refirió a la hipótesis de que los atacantes habrían salido del país: “Desde que ocurrió el hecho se generaron controles en diferentes lugares, por el momento, como no tenemos precisado quiénes participaron, no puedo afirmar si salieron o no del país, pero los controles que se han ejercido en la macrozona sur y otras partes del país, no nos indican que hubieran abandonado el territorio nacional”.

En la entrevista, informó que han pesquisado llamadas que se realizaron el día del crimen, pero aclaró que están trabajando para esclarecer el contenido de estas. “Todavía no tengo la precisión a qué correspondían estas llamadas, es parte de varios elementos que estamos analizando”, complementó.

Sobre la circunstancia del triple asesinato, pese a que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró a una semana del crimen que “hay claridad sobre la dinámica de los hechos”, el persecutor precisó que “no contamos todavía con una versión que permita aportarnos a la dinámica de los hechos”.